Los Warriors difícilmente podían arrancar peor el encuentro, encajando un 13-2 desde el inicio, con falta de acierto y una sucesión de pérdidas de balón. Los Suns, por su parte, encuentran el tiro desde el triple y cierran ese primer cuarto con un 9-0. Un primer acto para olvidar para Stephen Curry y sus compañeros (33-15). Responden en los primeros instantes del segundo con un 12-2. Esta vez son los jugadores de Phoenix quienes se quedan mudos.

Jalen Green sentencia el partido

Brandin Podziemski realiza una buena secuencia, pero Jalen Green responde con un gran triple para cerrar la primera mitad (50-45). Cada equipo ha tenido su cuarto hasta ese momento. El escolta de los Suns continúa su espectáculo a la vuelta de los vestuarios, encadenando tiros desde el perímetro. Eso permite a Phoenix mantener la distancia antes del último tramo (78-69).

En el último cuarto, se espera a Stephen Curry y el base de Golden State está ahí con dos triples. Enfrente hay respuestas, siempre con Green, y luego con Devin Booker, autor de dos tiros de media distancia que hacen daño. Lejos en el marcador, los Warriors insisten desde el triple sin fortuna. Y con algunos últimos triples, especialmente de Jordan Goodwin, los Suns validan su victoria y su plaza en los playoffs (111-96).

JALEN GREEN CARRIES THE SUNS TO THE PLAYOFFS‼️



• Back-to-back 35+ point games 🔥

• 36 PTS and 8 threes to eliminate the Warriors 😮‍💨 pic.twitter.com/yy5cY9lDxu — ESPN (@espn) April 18, 2026

Lo más destacado

La actuación de Jalen Green. Con 36 puntos con 14/20 en tiros, incluido un 8/14 en triples, 6 rebotes, 4 asistencias, 3 tapones y 2 robos, el ex anotador de Houston fue el mejor jugador de este play-in. No forzó nada y sus canastas hicieron daño constantemente a los Warriors.

Un ataque de los Warriors en apuros. Veinte pérdidas de balón, solo 10 puntos en contraataque, 11/33 en triples: Golden State sufrió para anotar. Muchos pases fueron fallados, interceptados, y la circulación fue a veces penosa, lo que no permitió conseguir buenos tiros. En gran parte por culpa de la buena defensa de Phoenix. Y con un 4/16 en tiros, Stephen Curry no pudo, esta vez y al contrario que ante los Clippers, hacer milagros.

Fin de la aventura para Golden State. Phoenix va a los playoffs a medirse al Thunder mientras Steve Kerr y sus jugadores se van de vacaciones. Lastrados por las graves lesiones de algunos veteranos (Jimmy Butler, Moses Moody), los californianos hicieron lo que pudieron, pero este grupo tenía muchas limitaciones. Quizás sea el momento de las grandes reformas este verano.