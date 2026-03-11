Con 41 puntos de Matas Buzelis y un triple-doble de Josh Giddey (21 puntos, 17 rebotes, 13 asistencias), los Bulls forzaron la prórroga y se llevaron la victoria en un partido de locos (130-124).

En casa, los Warriors tomaron la delantera gracias a ocho triples en el primer cuarto, pero el trío formado por Josh Giddey, Matas Buzelis y Tre Jones (22 puntos, 5 asistencias) mantuvo a los Bulls al acecho (30-26). Brandin Podziemski (9 puntos, 7 asistencias) y un mate atronador de Gary Payton II (12 puntos, 11 rebotes) ampliaron la ventaja de Golden State hasta +10 (43-33), pero Chicago respondió.

Los Warriors remontan

La defensa de los Bulls subió de intensidad y, en el otro extremo, Buzelis y Giddey volvieron a tomar las riendas. Chicago cerró la primera mitad con un parcial de 18-2 para llegar al descanso con seis puntos de ventaja (57-51). El lituano siguió apretando a la vuelta de vestuarios para helar el Chase Center (71-58).

MATAS BUZELIS TONIGHT:



41 POINTS

6 REBOUNDS

2 ASSISTS

2 STEALS

2 BLOCKS

16/28 FGM

45 MINUTES



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/PrRjUuEPeB — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 11, 2026

Fue entonces cuando Gary Payton II y Kristaps Porzingis (17 puntos, 4 tapones) decidieron reactivar el partido. Bien secundados por L.J. Cryer (17 puntos), el dúo firmó un parcial de 23-6 para recuperar la ventaja (81-77). Chicago encajó el golpe, pero los jugadores de Billy Donovan lograron reponerse. Josh Giddey se paseó por la defensa de Golden State y un nuevo triple de Matas Buzelis volvió a poner a los Warriors contra las cuerdas (103-91).

Tras dos derrotas dolorosas ante el Thunder y el Jazz, los Dubs no se rindieron. Pat Spencer (17 puntos, 5 asistencias) encendió la mecha y Gui Santos cerró un parcial de 19-2 en cuatro minutos para noquear a los Bulls (110-105).

Chicago al límite

El partido parecía sentenciado, pero dos faltas de Al Horford (13 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias) y Draymond Green (12 puntos, 7 rebotes) mandaron el encuentro a la prórroga (118-118). Con el impulso a su favor, los Bulls dominaron el tiempo extra y Matas Buzelis puso el punto final de manera definitiva. Derrotados 130-124, los Warriors caen por debajo del 50% de victorias.

Lo que hay que recordar

Josh Giddey y Matas Buzelis, imparables. Un triple-doble para el australiano (21 puntos, 17 rebotes, 13 asistencias) y un récord de carrera para el lituano (41 puntos). La joven base de Chicago supo aprovechar su ventaja de altura para castigar a unos Warriors más pequeños. Giddey fue el motor del ataque de Chicago, mientras que Buzelis apareció con regularidad tanto en el aro como desde el perímetro.

Golden State salvado por su banquillo. Antes de caer, los Warriors tuvieron mucho que agradecer al cuarteto formado por Kristaps Porzingis, Pat Spencer, LJ Cryer y Gary Payton II. Los cuatro jugadores permitieron a Golden State remontar y tomar la delantera en un partido completamente enloquecido. Porzingis (17 puntos, 4 tapones) fue determinante en el tercer cuarto. Spencer (17 puntos) fue el hombre del último cuarto, Cryer (17 puntos) estuvo acertado, y Payton II (12 puntos, 11 rebotes) aportó una energía desbordante. Aun así, los Warriors caen por debajo del 50% de victorias por primera vez desde diciembre.

Guerschon Yabusele en un segundo plano. Sólido desde su llegada procedente de New York hace un mes, el capitán de la selección francesa tuvo dificultades para seguir el ritmo de los Warriors. En 23 minutos de juego, anotó únicamente dos tiros libres y capturó cinco rebotes.