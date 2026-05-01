Victor Wembanyama quería rivales de peso en las semifinales de conferencia, y los tendrá: se medirá a Rudy Gobert y Julius Randle. Privados de Anthony Edwards, Donte DiVincenzo e incluso Ayo Dosunmu y Kyle Anderson, los Wolves se imponen 110-98 en el Game 6 ante los Nuggets y sellan su billete para las semifinales de conferencia.

🏆 THURSDAY'S FINAL SCORES 🏆



Jaden McDaniels' double-double powers the @Timberwolves to their third straight West Semifinals appearance!



Terrance Shannon Jr.: 24 PTS, 6 REB, 2 STL

Rudy Gobert: 10 PTS, 13 REB (7 OREB), 8 AST https://t.co/1LPyxz7LFG pic.twitter.com/GjXUgQvrd3 — NBA (@NBA) May 1, 2026

El arranque del partido es complicado para Minnesota, que tarda en anotar. Poco a poco, Terrence Shannon Jr. y Julius Randle activan al equipo, aprovechando también el juego desordenado de Denver (19-13). Los Nuggets reaccionan gracias a Cam Johnson y Tim Hardaway Jr., acertados desde el triple al final del cuarto, lo que les permite tomar la delantera (30-29).

En el segundo cuarto, el encuentro se vuelve más confuso y mucho menos vistoso. Denver tiene problemas para articular su ataque, sobre todo sin Nikola Jokic sobre la pista al inicio del periodo.

A pesar de una defensa correcta, los Nuggets adolecen de una clamorosa falta de puntería, mientras Minnesota, impulsado por su energía y por su afición, toma ventaja con Jaden McDaniels (46-42). Jokic intenta mantener a flote a su equipo a su regreso, pero está demasiado solo: Jamal Murray firma una primera mitad para olvidar. Al descanso, los Wolves dominan 57-50.

This Rudy Gobert wraparound pass?! 😮‍💨



10 points, 13 rebounds and 8 assists in Game 6.@Timberwolves are headed back to the West Semis! https://t.co/PYkHErfVZj pic.twitter.com/SZ9NvtnCI3 — NBA (@NBA) May 1, 2026

Rudy Gobert, omnipresente

Tras la reanudación, Nikola Jokic alza la voz y permite a Denver igualar el marcador en varias ocasiones (67-67). Sin embargo, la falta de apoyo ofensivo se hace evidente: Murray sigue fallando sus tiros y los Nuggets no logran recuperar el control del partido. Con McDaniels como punta de lanza, Minnesota aprovecha los apagones rivales para coger algunos puntos de ventaja. Antes del último cuarto, los Wolves mandan 82-74.

En el último parcial, Denver intenta una última remontada con un Jokic incansable (88-87). Con Shannon Jr. y Rudy Gobert, los Wolves responden con un 8-1 que vuelve a abrir hueco (96-88). El partido se tensa, con incluso un encontronazo entre Jaylen Clark, Nikola Jokic y Naz Reid. Resultado: una técnica para cada uno.

En el “money time”, cuando Denver vuelve a acercarse en el marcador (98-95 a 4 minutos del final), Minnesota marca la diferencia. Terrence Shannon Jr., héroe inesperado, anota canastas decisivas, entre ellas un And-1 crucial. Jaden McDaniels toma después el relevo y, en los dos últimos minutos, Denver se rompe, incapaz de conseguir paradas defensivas y siempre con un Jamal Murray en apuros como objetivo. Rudy Gobert asegura la victoria con rebotes y tiros libres, mientras la afición se mete con el rival. Al final, Minnesota se impone 110-98 y se clasifica para la siguiente ronda para desafiar a los Spurs.

Minnesota wins the series, 4-2!



▪️ Randle's near triple-double in G2

▪️ Gobert's defensive effort in G3

▪️ Dosunmu's 43-point masterpiece in G4

▪️ McDaniels & Shannon Jr.'s showings in G6



The @Timberwolves will face the Spurs in Round 2 of the NBA Playoffs presented by @Google. pic.twitter.com/0d9UN59O5i — NBA (@NBA) May 1, 2026

Lo que hay que recordar

McDaniels asumió. Después de decir que los Nuggets solo tenían malos defensores, y luego provocar a Nikola Jokic con una canasta sobre la bocina, Jaden McDaniels respondió sobre la pista. Es el MVP del partido por sus puntos (32, récord personal), pero también por su defensa, ya que es él quien asfixia por completo a Jamal Murray.

Murray se hundió. Se acabó el “Playoff Jamal”. Murray tuvo enormes dificultades para entrar en el partido, y también, a grandes rasgos, en la serie. Tanto con Terrence Shannon como con Jaden McDaniels, los Wolves lo señalaron sistemáticamente en defensa, porque no conseguía parar a nadie. En el otro lado de la pista, ese mismo McDaniels lo incomodó con su envergadura, y Murray firmó una de las peores actuaciones de su carrera: 4 de 17 en tiros.

¿Se cierra una etapa? Llegados a los playoffs con una racha de 11 victorias seguidas, los Nuggets se atascaron de repente justo cuando los Wolves perdían jugadores a paletadas. La ausencia de Aaron Gordon no lo explica todo, y la dirección tendrá que reflexionar sobre el futuro. Habrá cambios este verano.