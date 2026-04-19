Al final del primer cuarto de este Juego 1, Nikola Jokic acumulaba tantas pérdidas de balón (3) como puntos, y eso nunca es buena señal… Rudy Gobert y la defensa de los Wolves habían encontrado la distancia correcta con el triple MVP para tomar 10 puntos de ventaja. A menos que el problema viniera de los seis días de descanso y la dificultad para coger ritmo.

La reacción de Jokic en la segunda mitad

“Un poco de las dos cosas”, responde Nikola Jokic en rueda de prensa. “En los playoffs es físico. Con Jamal, tenemos el balón mucho, así que a veces nos empujan, nos agarran… y perdemos el control. Pero en la segunda mitad lo gestionamos mejor. En la primera mitad, sobre todo en el primer cuarto, les dimos demasiadas oportunidades fáciles, y contra un equipo peligroso, eso no es aceptable.“

"Too smart… too big… too strong."



23, 11 and 10 for the Joker late in Game 1 💪 https://t.co/pg1v3sLgsD pic.twitter.com/qvGfscdmRN — NBA (@NBA) April 18, 2026

En efecto, no fue hasta después del descanso cuando los Nuggets volvieron a situar a Nikola Jokic en el centro de sus intenciones ofensivas. Atacó a Rudy Gobert desde la primera posesión y anotó tras recuperar su propio rebote ofensivo. Tres acciones después, engañó al francés en la cabeza de la zona antes de superarle para una bandeja sin oposición. Y ni el empujón por la espalda de Jaden McDaniels logró frenarlo.

Su 22.º triple-doble en playoffs

“Solo miro lo que pasa. Si estoy abierto, tiro. Si no, juego. No pienso demasiado en eso”, continúa sobre su utilización. “En la cancha no tienes realmente tiempo de analizar, simplemente reaccionas a lo que ocurre. Jugamos nuestros sistemas habituales. Algunos son para mí, pero nada especial.”

Al final, los Nuggets se llevan el Juego 1 y Nikola Jokic firma su 22.º triple-doble en playoffs con 25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. Tras perder cuatro balones en la primera mitad, solo pierde uno en la segunda, y disfruta de este nuevo gran duelo con los Wolves.

“Algunos dicen que es el mismo equipo, pero no estoy de acuerdo. Los jugadores tienen más experiencia. También hay jugadores diferentes, y a veces un solo jugador puede cambiar toda la rotación, la dinámica, el momentum”, concluye. “Así que no, no son los mismos equipos. Pero creo que siempre será interesante cuando nos enfrentamos. Tenemos esquemas defensivos diferentes, ellos también, así que eso da un partido realmente interesante.