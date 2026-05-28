Alex Caruso no necesitaba anotar para ser útil al Thunder. Por su defensa, sus manos activas y su capacidad para leer las posesiones antes que los demás, el veterano ya tenía su sitio en la rotación de Mark Daigneault. Pero desde el inicio de los playoffs ha añadido una dimensión que lo cambia todo: el acierto exterior.

Tras cerrar la temporada regular con un 29,3% en triples, sobre 181 intentos, promedia un 47,7% en estos playoffs. Es decir, una progresión de 18,4 puntos porcentuales, el mayor incremento registrado entre los jugadores que han superado los 50 intentos en ambas fases.

La mayor progresión de tiro de la historia

Su Game 1 ante los Spurs sirvió, lógicamente, de altavoz, con 31 puntos y 8 triples para mantener con vida a Oklahoma City. “Es un competidor increíble“, elogió Mark Daigneault. “Su acierto nos permitió seguir en el partido cuando todavía intentábamos encontrar nuestro ritmo ofensivo.”

Pero este estallido no surge de la nada. Incluso antes de los playoffs, Caruso había explicado que esta etapa despertaba algo en él. “Para esto vivo“, soltó. “Uno puede perderse en el bullicio de la temporada regular, con todo ese maratón. Esto es algo totalmente distinto.“

Los tiros que importan

Sus compañeros también habían señalado ese contraste entre el Alex Caruso del día a día y el de las grandes citas. Picado por Jalen Williams a propósito de su nivel en los entrenamientos, el propio jugador respondió con una sonrisa: “No soy el mejor jugador en los entrenamientos. Desde que entré en una plantilla NBA y firmé un contrato, mi intensidad en los entrenamientos ha bajado un poco. Ahora lo que cuenta es el partido.“

Most Points Off The Bench In The 2025-26 NBA Conference Finals :



1. Alex Caruso — 85

2. Keldon Johnson — 49

3. Jared McCain — 47

4. Landry Shamet — 39

5. Cason Wallace — 38

6. Jaylin Williams — 30

7. Sam Merrill — 27

8. Max Strus — 26

9. Kenrich Williams… https://t.co/6ItBMGmi8o pic.twitter.com/ZZE1X6WjR1 — Stat Defender (@statdefender) May 27, 2026

Y en los partidos, precisamente, Alex Caruso cuenta muchísimo. Sobre todo cuando su tiro obliga a las defensas a respetarlo en las esquinas o en transición. Ya valioso para robar posesiones, se convierte además en un verdadero problema de ‘spacing’ alrededor de Shai Gilgeous-Alexander. Y complica la vida a Victor Wembanyama y a los Spurs, que contaban justamente con las limitaciones en el triple del exjugador de Lakers y Bulls para que su pívot pudiera dejarle espacio y cerrar el acceso al aro.

Ningún jugador había anotado tantos triples saliendo desde el banquillo en unas finales de conferencia. Con sus 18 aciertos desde el inicio de la serie, Caruso ha superado las anteriores marcas de Stephen Jackson (17, en 2012) y Mickaël Piétrus (17, en 2009). Y es, sobre todo, el mejor tirador de la serie, con un increíble 18 de 31 desde el perímetro.