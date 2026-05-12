Si el Thunder arrancó mejor, fueron los Lakers quienes cerraron con fuerza el primer cuarto. El trío Austin Reaves (26 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias) — LeBron James (24 puntos, 12 rebotes) — Jaxson Hayes (18 puntos) les permitió terminar el período con un parcial de 18-7 (26-21). Los hombres de Mark Daigneault no tardaron en responder: el acierto de Alex Caruso y los ataques al aro de Ajay Mitchell (28 puntos) desencadenaron un 17-0 que heló la Crypto.com Arena (38-26).

Tras más de seis minutos sin anotar y cuatro pérdidas de balón, dos tiros libres de LeBron James cortaron la sangría. Austin Reaves le siguió y los Lakers, pese a un desastroso porcentaje de tiro (38% en campo y 15% en triples), llegaron al descanso a solo cuatro puntos (49-45).

The Thunder secure their 2nd consecutive 4-0 series win and advance to the Western Conference Finals for the 2nd straight season!



They are the 11th team in NBA history to start the Playoffs 8-0.



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Los Lakers se rebelan

Shai Gilgeous-Alexander (35 puntos, 8 asistencias) se encargó de mantener a Los Ángeles a distancia. Bien secundado por Ajay Mitchell, devolvió a OKC una ventaja de doce puntos (66-54). Con la espalda contra la pared, los Lakers se pusieron el mono de trabajo.

Dos triples de LeBron James volvieron a encender al equipo y los hombres de J.J. Redick encontraron su mejor versión. Reaves ganó tiros libres, Rui Hachimura (25 puntos) entró en calor y, desde el banquillo, el dúo Luke Kennard — Jaxson Hayes hizo chispas para completar un parcial de 30-14 que puso a Los Ángeles por delante (84-80).

LeBron James y Austin Reaves intentaron rematar la faena, pero Ajay Mitchell y dos triples de Jared McCain (13 puntos) le devolvieron la ventaja al Thunder con seis minutos por jugar (95-92). El trío James — Reaves — Hachimura y Shai Gilgeous-Alexander se intercambiaron golpes, pero en ese duelo fue OKC quien sacó seis puntos de ventaja (109-103).

SGA SHINED IN THE SERIES-CLINCHER!



⛈️ 35 PTS

⛈️ 8 AST



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El Thunder no tiembla

Con dos minutos en el reloj, un “3+1” de Rui Hachimura volvió a meter a los Lakers en el partido. Una parada defensiva seguida de un “2+1” de Marcus Smart dio la vuelta a la situación y Los Ángeles tomó ventaja a 40 segundos del final (110-109). Un mate de Chet Holmgren (16 puntos, 9 rebotes) volvió a poner al campeón por delante, y el floater de LeBron James, bien defendido, se quedó en el aro.

Con 12 segundos por jugar y tres puntos abajo, los Lakers tuvieron una última oportunidad de seguir vivos. El triple de Austin Reaves desde nueve metros no entró, y el Thunder sentenció el partido y la serie para avanzar a la final de conferencia, todavía invicto.

Lo más destacado

Los Lakers lo dieron todo. Con un porcentaje de tiro desastroso en la primera mitad, los hombres de J.J. Redick firmaron un tercer cuarto de altísimo nivel: 39 puntos con un 76% de acierto para hacerse con el control del partido. Pudieron sentenciar al inicio del último cuarto, pero el dúo Jared McCain — Ajay Mitchell demostró una vez más por qué el Thunder es tan difícil de batir.

Isaiah Hartenstein, decisivo. Sus estadísticas no impresionan (5 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias), pero el pívot del Thunder controló el encuentro. En un partido ganado por cinco puntos, él acabó con un +30 de plus/minus. Su presencia defensiva y su lectura del juego castigaron a los Lakers durante toda la noche, como quedó demostrado en ese último pase para el mate de Chet Holmgren.

El Thunder sucede a los Warriors y los Cavs. Los Warriors, campeones en 2017, y los Cavaliers, finalistas ese mismo año, eran los últimos equipos de la NBA en barrer las dos primeras rondas de playoffs. Aquella temporada, los compañeros de Stephen Curry también barrieron la final de conferencia y encadenaron 15 victorias consecutivas antes de perder el Game 4 de las Finals en Cleveland, terminando los playoffs con 16 victorias y una derrota.