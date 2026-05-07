Era la noticia que los Lakers menos querían recibir. Después de la derrota por 108-90 ante los Oklahoma City Thunder en el Game 1 de las semifinales de la Conferencia Oeste, Luka Doncic concedió su primera entrevista oficial en estos playoffs y se abrió sobre el estado de su recuperación. El pronóstico inicial hablaba de ocho semanas de baja por la lesión de grado 2 en el isquiotibial. En otras palabras: si se cumple el calendario original al pie de la letra, el esloveno solo volvería a tiempo para las Finales de la NBA.

El esloveno fue directo a la hora de detallar su rutina de recuperación. Según contó, está haciendo todo lo que está a su alcance, día tras día, con un trabajo controlado de fortalecimiento y movilidad. Los médicos, según el propio Doncic, estimaron ocho semanas de baja desde el momento inicial de la lesión. Él aseguró que sigue un trabajo diario, ha vuelto a correr en los últimos días y siente evolución, aunque todavía sin contacto pleno con el resto de la plantilla en los entrenamientos. La rehabilitación avanza al ritmo de quien busca un regreso seguro y no un retorno precipitado.

Luka Doncic: “I’m just doing everything I can… The doctor said 8 weeks at the beginning of the first MRI, so I’m just going day-by-day and I feel better every day” 👀🪄



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El calendario y lo que significa

La lectura es incómoda para la afición. La lesión se produjo el 2 de abril, precisamente en una derrota contundente ante los Thunder en la temporada regular. Ocho semanas a partir de esa fecha significan un regreso a finales de mayo. Para que eso sea posible, los Lakers tendrían que estar disputando, como mínimo, las Finales de la Conferencia Oeste. Las semifinales ante los Thunder arrancaron 1-0 para el actual campeón de la NBA, lo que vuelve el escenario aún más delicado. La ventana de regreso existe, pero depende de que el equipo aguante lo suficiente para esperarlo.

Conviene matizarlo. Doncic recurrió a un procedimiento con células madre en España el mes pasado para tratar de acelerar la recuperación a tiempo para los playoffs. Han pasado cinco semanas desde la lesión. Ya corre, pero todavía no entrena con contacto. ¿Puede volver antes del plazo previsto? Puede. Pero el equipo no puede contar con ello para tomar decisiones ahora mismo.

LeBron deja al descubierto el tamaño del agujero

Tras el Game 1, LeBron James fue sincero al hablar de lo que cambia en el equipo sin Doncic. El ’23’ recordó que los Lakers están disputando una serie de playoffs contra el equipo con la mejor defensa de la NBA, sin el jugador que terminó la temporada regular como máximo anotador de la liga, con un promedio cercano a los 37 puntos por partido. Explicó que, frente a defensas de élite, hace falta tener jugadores que atraigan a múltiples defensores en cada posesión. En el Game 1, los Lakers incluso consiguieron buenas situaciones de tiro, según su valoración, pero fallaron. Aun así, la presencia de un jugador con un promedio de 34, 8 y 9 contra el actual campeón es insustituible.

Luka Doncic getting up shots during shoot around on Monday’s practice.



Reports out there from Shams/Windy that he’s “nowhere close to a return”…



Does this show anything different to you? pic.twitter.com/zY9J5W0CMz — ‘ (@locksteplakers) May 4, 2026

LeBron, a sus 41 años, volvió a cargar con el ataque de los Lakers en los playoffs, con 27 puntos en el Game 1, en otra noche de producción a alto volumen. Doncic venía aportando 33,5 puntos, 7,7 rebotes y 8,3 asistencias por partido en la temporada regular. Esa es la carga que está fuera de la pista, y esa es la carga que el equipo intenta repartir entre LeBron, Reaves, Hachimura y el resto de la rotación.

Lo que ya mostró la primera ronda

Hay un precedente reciente que sostiene cierta esperanza. En la primera ronda, los Lakers superaron a los Rockets en seis partidos sin Doncic y con Reaves ausente buena parte de la serie, antes de regresar en los partidos finales. El equipo encontró soluciones defensivas, repartió la carga ofensiva y cerró la serie con su mejor actuación colectiva ante los Rockets. Repetir ese guion ante un Thunder que les ha vencido en todos los enfrentamientos del calendario regular es un reto de otra magnitud, aunque no imposible.

El Game 2 de la serie se disputa este jueves 7 de mayo, todavía en el Paycom Center. Los Thunder siguen invictos en la postemporada, aunque sin Jalen Williams, también baja por una lesión en el isquiotibial sufrida en la primera ronda. Los Lakers necesitan empatar la serie antes de volver a Los Angeles, y deben hacerlo aún sin Doncic en pista. El esloveno sigue con su rutina de recuperación. El equipo juega y espera. Cada victoria en esta serie es también una manera de ganar tiempo de cara al posible regreso de la pieza que falta.