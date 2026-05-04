Hubo que esperar al domingo para conocer a los dos últimos clasificados a las semifinales de conferencia. Se trata de los Pistons y los Cavaliers, que se enfrentarán por una plaza en las finales de conferencia. La NBA ha concedido un descanso adicional a los equipos ya clasificados, y todo arranca este lunes por la noche con los Spurs y los Wolves en el Oeste, y los Knicks y los Sixers en el Este.
Aquí está el calendario completo de las semifinales de conferencia, que se podrán seguir a través de los canales habituales de la NBA en España.
Como siempre, los horarios indicados son los de la madrugada. Ejemplo: un partido marcado un lunes a las 02:00 corresponde a la noche del lunes al martes.
🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆— NBA (@NBA) May 3, 2026
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Cuadro de las semifinales de conferencia 2026
Conferencia Este
(1) Detroit – (4) Cleveland
(3) New York – (7) Philadelphia
Conferencia Oeste
(1) Oklahoma City – (4) LA Lakers
(2) San Antonio – (6) Minnesota
Calendario de los playoffs 2026 — Semifinales de conferencia
Lunes 4 de mayo
New York – Philadelphia (02:00)
San Antonio – Minnesota (03:30)
Martes 5 de mayo
Detroit – Cleveland (01:00)
Oklahoma City – LA Lakers (02:30)
Miércoles 6 de mayo
New York – Philadelphia (01:00)
San Antonio – Minnesota (03:30)
Jueves 7 de mayo
Detroit – Cleveland (01:00)
Oklahoma City – LA Lakers (03:30)
Viernes 8 de mayo
Philadelphia – New York (01:00)
Minnesota – San Antonio (03:30)
Sábado 9 de mayo
Cleveland – Detroit (21:00)
LA Lakers – Oklahoma City (02:30)
Domingo 10 de mayo
Philadelphia – New York (21:30)
Minnesota – San Antonio (01:30)
Lunes 11 de mayo
Cleveland – Detroit (02:00)
LA Lakers – Oklahoma City (04:30)
Martes 12 de mayo
*New York – Philadelphia (por determinar)
*San Antonio – Minnesota (por determinar)
Miércoles 13 de mayo
*Detroit – Cleveland (por determinar)
*Oklahoma City – LA Lakers (por determinar)
Jueves 14 de mayo
*Philadelphia – New York (por determinar)
Viernes 15 de mayo
*Cleveland – Detroit (por determinar)
*Minnesota – San Antonio (por determinar)
Sábado 16 de mayo
*LA Lakers – Oklahoma City (por determinar)
Domingo 17 de mayo
*Detroit – Cleveland (por determinar)
*New York – Philadelphia (por determinar)
*San Antonio – Minnesota (por determinar)
Lunes 18 de mayo
*Oklahoma City – LA Lakers (por determinar)
*si fuera necesario