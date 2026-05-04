Hubo que esperar al domingo para conocer a los dos últimos clasificados a las semifinales de conferencia. Se trata de los Pistons y los Cavaliers, que se enfrentarán por una plaza en las finales de conferencia. La NBA ha concedido un descanso adicional a los equipos ya clasificados, y todo arranca este lunes por la noche con los Spurs y los Wolves en el Oeste, y los Knicks y los Sixers en el Este.

Aquí está el calendario completo de las semifinales de conferencia, que se podrán seguir a través de los canales habituales de la NBA en España.

Como siempre, los horarios indicados son los de la madrugada. Ejemplo: un partido marcado un lunes a las 02:00 corresponde a la noche del lunes al martes.

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Cuadro de las semifinales de conferencia 2026

Conferencia Este

(1) Detroit – (4) Cleveland

(3) New York – (7) Philadelphia

Conferencia Oeste

(1) Oklahoma City – (4) LA Lakers

(2) San Antonio – (6) Minnesota

Calendario de los playoffs 2026 — Semifinales de conferencia

Lunes 4 de mayo

New York – Philadelphia (02:00)

San Antonio – Minnesota (03:30)

Martes 5 de mayo

Detroit – Cleveland (01:00)

Oklahoma City – LA Lakers (02:30)

Miércoles 6 de mayo

New York – Philadelphia (01:00)

San Antonio – Minnesota (03:30)

Jueves 7 de mayo

Detroit – Cleveland (01:00)

Oklahoma City – LA Lakers (03:30)

Viernes 8 de mayo

Philadelphia – New York (01:00)

Minnesota – San Antonio (03:30)

Sábado 9 de mayo

Cleveland – Detroit (21:00)

LA Lakers – Oklahoma City (02:30)

Domingo 10 de mayo

Philadelphia – New York (21:30)

Minnesota – San Antonio (01:30)

Lunes 11 de mayo

Cleveland – Detroit (02:00)

LA Lakers – Oklahoma City (04:30)

Martes 12 de mayo

*New York – Philadelphia (por determinar)

*San Antonio – Minnesota (por determinar)

Miércoles 13 de mayo

*Detroit – Cleveland (por determinar)

*Oklahoma City – LA Lakers (por determinar)

Jueves 14 de mayo

*Philadelphia – New York (por determinar)

Viernes 15 de mayo

*Cleveland – Detroit (por determinar)

*Minnesota – San Antonio (por determinar)

Sábado 16 de mayo

*LA Lakers – Oklahoma City (por determinar)

Domingo 17 de mayo

*Detroit – Cleveland (por determinar)

*New York – Philadelphia (por determinar)

*San Antonio – Minnesota (por determinar)

Lunes 18 de mayo

*Oklahoma City – LA Lakers (por determinar)

*si fuera necesario