Hubo que esperar al domingo para conocer a los dos últimos clasificados a las semifinales de conferencia. Se trata de los Pistons y los Cavaliers, que se enfrentarán por una plaza en las finales de conferencia. La NBA ha concedido un descanso adicional a los equipos ya clasificados, y todo arranca este lunes por la noche con los Spurs y los Wolves en el Oeste, y los Knicks y los Sixers en el Este.

Aquí está el calendario completo de las semifinales de conferencia, que se podrán seguir a través de los canales habituales de la NBA en España.

Como siempre, los horarios indicados son los de la madrugada. Ejemplo: un partido marcado un lunes a las 02:00 corresponde a la noche del lunes al martes.

Cuadro de las semifinales de conferencia 2026

Conferencia Este
(1) Detroit – (4) Cleveland
(3) New York – (7) Philadelphia

Conferencia Oeste
(1) Oklahoma City – (4) LA Lakers
(2) San Antonio – (6) Minnesota

Calendario de los playoffs 2026 — Semifinales de conferencia

Lunes 4 de mayo
New York – Philadelphia (02:00)
San Antonio – Minnesota (03:30)

Martes 5 de mayo
Detroit – Cleveland (01:00)
Oklahoma City – LA Lakers (02:30)

Miércoles 6 de mayo
New York – Philadelphia (01:00)
San Antonio – Minnesota (03:30)

Jueves 7 de mayo
Detroit – Cleveland (01:00)
Oklahoma City – LA Lakers (03:30)

Viernes 8 de mayo
Philadelphia – New York (01:00)
Minnesota – San Antonio (03:30)

Sábado 9 de mayo
Cleveland – Detroit (21:00)
LA Lakers – Oklahoma City (02:30)

Domingo 10 de mayo
Philadelphia – New York (21:30)
Minnesota – San Antonio (01:30)

Lunes 11 de mayo
Cleveland – Detroit (02:00)
LA Lakers – Oklahoma City (04:30)

Martes 12 de mayo
*New York – Philadelphia (por determinar)
*San Antonio – Minnesota (por determinar)

Miércoles 13 de mayo
*Detroit – Cleveland (por determinar)
*Oklahoma City – LA Lakers (por determinar)

Jueves 14 de mayo
*Philadelphia – New York (por determinar)

Viernes 15 de mayo
*Cleveland – Detroit (por determinar)
*Minnesota – San Antonio (por determinar)

Sábado 16 de mayo
*LA Lakers – Oklahoma City (por determinar)

Domingo 17 de mayo
*Detroit – Cleveland (por determinar)
*New York – Philadelphia (por determinar)
*San Antonio – Minnesota (por determinar)

Lunes 18 de mayo
*Oklahoma City – LA Lakers (por determinar)

*si fuera necesario