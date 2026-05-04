Con los Lakers ya clasificados a la segunda ronda de los playoffs de la NBA 2025-26 y la serie contra los Oklahoma City Thunder a pocos días de comenzar, la afición del equipo de Los Ángeles seguía esperando una buena noticia sobre Luka Doncic. La información que llegó durante el Game 6 contra los Rockets, sin embargo, fue la opuesta a la deseada. El esloveno avanza en la recuperación de la lesión de grado 2 en el isquiotibial, pero todavía está lejos de volver a pisar la cancha.

El panorama de la lesión

Doncic sufrió la lesión en el isquiotibial el 2 de abril, precisamente en un partido de la temporada regular contra los Thunder. El plazo medio de recuperación para este tipo de problema oscila entre cuatro y seis semanas, pero el isquiotibial es un músculo delicado, y un regreso apresurado suele pasar factura. La política de los Lakers es dejar que la recuperación avance hasta que no exista ningún riesgo para que el jugador vuelva a competir a alta intensidad.

Durante la transmisión del Game 6 entre Lakers y Rockets, la reportera Cassidy Hubbarth, de Prime Video, actualizó a la afición sobre el estado del esloveno, y el panorama quedó más claro. Según ella, todavía no hay fecha para el regreso. Doncic ya ha realizado algo de trabajo en cancha, con movilidad en fundamentos y tiros parados, pero todo de forma controlada. No ha pasado a situaciones de uno contra uno, no ha hecho entrenamientos de contacto, no ha participado en sesiones de equipo. La construcción del regreso es lenta y gradual, y no hay indicios de que esté cerca.

Seamos sinceros: quizá no veamos a Luka Doncic volver a la cancha en estos playoffs.

The Lakers advance to the Western Conference Semifinals for the first time since 2023!



They will take on the top-seeded Thunder in Round 2.



NBA Playoffs presented by @Google pic.twitter.com/5SB9aYEZs9 — NBA (@NBA) May 2, 2026

Lo que pierden los Lakers sin el esloveno

Sin Doncic, el techo ofensivo de los Lakers baja. El esloveno es el jugador más creativo de la plantilla, el eje de las jugadas en pick and roll y la única pieza capaz de absorber una carga similar a la de LeBron James en la creación. En una serie en la que cada posesión va a pesar, jugar sin el jugador que más comanda el ataque limita al equipo. La recuperación de Reaves alivia el problema, pero no sustituye lo que aporta Luka.

El panorama se complica aún más cuando se mira al historial reciente. Los Thunder ganaron los cuatro enfrentamientos de la temporada regular contra los Lakers, y en tres de ellos el margen fue de al menos 29 puntos. El actual campeón de la NBA llega a las semifinales con la mejor defensa que se ha visto en años, con la plantilla en ritmo de favorito y descansado tras despachar a los Phoenix Suns en la primera ronda. Todo indica que el equipo de Los Ángeles arranca la serie como claro outsider.

OKC vs. LAL schedule:



It will be tough for Luka Doncic to get back with games every other day.



I’m told he’s being re-evaluated next week before potentially being cleared to increase his workouts/practice.



Won’t have a chance to return before the 2nd week of the series. pic.twitter.com/RRabVlxlAj — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) May 2, 2026

La buena noticia: Reaves está de vuelta

En medio de un panorama adverso, Austin Reaves trajo algo de alivio. Volvió de la lesión en el oblicuo a tiempo de disputar dos partidos de la primera ronda y, en el Game 6 contra los Rockets, recuperó su sitio en el quinteto titular. Acertó la mitad de los 14 tiros que intentó, sumó 15 puntos y mostró agresividad al atacar el aro. No es Doncic, pero es el segundo creador principal de la plantilla en condiciones de jugar, recuperando ritmo partido a partido.

Las semifinales contra los Thunder arrancan este martes 5 de mayo, en Oklahoma. Sin Doncic, con Reaves todavía en proceso de recuperación y frente al mejor equipo de la temporada regular, los Lakers tendrán que reinventar la ecuación ofensiva por sí solos. LeBron carga con mucho, Reaves complementa, Hachimura tiene que mantener el nivel de los últimos partidos contra los Rockets y el trío Smart, LaRavia y Kennard sigue en la lista de los que tienen que aparecer en el momento clave. En cuanto a Doncic, la afición sigue esperando, sin fecha definida, en una construcción lenta de regreso que puede o no terminar dando minutos en esta postemporada.