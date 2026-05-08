Desde el inicio, los Lakers se topan con la defensa del Thunder y fallan sus primeros cinco tiros. Oklahoma City lo aprovecha para arrancar el partido con un parcial de 7-0, antes de que Marcus Smart anote los primeros puntos angelinos desde la media distancia. Los visitantes terminan empatando con un “and-one” de Austin Reaves (31 puntos, 10/16 en tiros, 3/6 en triples). Sin embargo, el Thunder se aprovecha de los triples fallados por los hombres de JJ Redick para colocar un parcial de 11-0 y tomar aire (27-16).

🏆 THURSDAY'S FINAL SCORES 🏆



Chet puts together an all-around performance as the @okcthunder win Game 2 and take a 2-0 series lead in Round 2 of the NBA Playoffs presented by @Google!



Shai Gilgeous-Alexander: 22 PTS

Ajay Mitchell: 20 PTS, 6 AST

Jared McCain: 18 PTS, 4 3PM… https://t.co/c7j5A9QQIN pic.twitter.com/zge0rldCyR — NBA (@NBA) May 8, 2026

Por debajo de cuatro puntos tras los primeros doce minutos, los Lakers tienen problemas para contener las ofensivas del Thunder. Jared McCain (18 puntos, 7/11 en tiros, 4/5 en triples) lo aprovecha para soltar un triple desde el logo. Al otro lado de la pista, Los Angeles pierde dos balones por faltas en ataque. Dos pérdidas que castiga sistemáticamente Ajay Mitchell (20 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias). Para responder al belga, Austin Reaves se vacía.

El escolta combina un triple con un “and-one” para devolver a los Lakers a una posesión (43-40). Los californianos terminan tomando su primera ventaja del partido gracias a Marcus Smart (46-45).

El rayo cayó en el tercer cuarto

Las dos formaciones se intercambian golpes. Austin Reaves encuentra a LeBron James (23 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias) en un alley-oop y reparte una asistencia a Jaxson Hayes, lo que permite a Los Angeles llegar al descanso por delante (58-57).

Lob from beyond the arc.

Two-hand slam.



Reaves to James in Game 2 👏 https://t.co/cUn3T6B5Dg pic.twitter.com/Yk1zmxYPCg — NBA (@NBA) May 8, 2026

El mano a mano continúa tras el descanso, hasta el momento en el que el Thunder hunde a los Lakers. Los hombres de Mark Daigneault firman un parcial de 21-5 cerrado por un 3+1 de Jaylin Williams que pone fuego en el Paycom Center (85-74). En el último acto, LeBron James intenta meter de nuevo a su equipo en el partido, pero el campeón no afloja.

Chet Holmgren (22 puntos, 9 rebotes, 4 robos) enlaza un triple con un tiro de media distancia. Cason Wallace queda olvidado tras la línea de tres y Shai Gilgeous-Alexander (22 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias) cierra la persiana con un tiro lejano a cinco minutos del final. El Thunder se impone 125-107 y manda ahora 2-0 en la serie.

OKC had a trio of 20-PT scorers in Game 2!



Chet: 22 PTS

SGA: 22 PTS

Mitchell: 20 PTS



Thunder take a 2-0 series lead in the West Semis 🍿 pic.twitter.com/eQKNQCd3Bz — NBA (@NBA) May 8, 2026

Lo que hay que recordar

En OKC, todos arrimaron el hombro. Desde hace dos partidos, Shai Gilgeous-Alexander puede hacerse a un lado y dejar que sus compañeros dominen a los Lakers. Ya pasó en el Game 1 y el guion se repitió en este segundo partido. El primero en aparecer fue Ajay Mitchell, que se fue al descanso con 13 puntos. Tras él, Jared McCain siguió con la dinámica de su Game 1. En el “run” del tercer cuarto, anotó dos triples para hundir a los Lakers. Por último, el último verdugo de los californianos fue Cason Wallace. Cuando Los Angeles parecía meterse en el partido, el dorsal 22 castigó dos veces desde la línea de tres, sonando con ello la sentencia para los californianos.

Austin Reaves ha ajustado la mira. Catastrófico en el Game 1, Austin Reaves corrigió el tiro en este segundo duelo. Cuando su equipo mostraba signos de nerviosismo en el segundo cuarto, fue él quien dio el toque de rebelión para devolver a los Lakers al partido. Además de atacar el aro, el escolta repartió asistencias para sus compañeros. Austin Reaves terminó con 31 puntos con un 10/16 en tiros y seis asistencias. Una mejor actuación que no permitió a los Lakers dar la sorpresa en OKC.

Las pérdidas de balón siguen ahí. A pesar de los 31 puntos de Austin Reaves y las 23 unidades de LeBron James, los Lakers no consiguieron inquietar al Thunder. Si el dúo tiró del ataque, los californianos no lograron limitar las pérdidas. Acabaron con un total de 20 balones perdidos, cinco de ellos de Austin Reaves. Errores causados por la defensa agresiva del Thunder, pero también por un OKC más astuto. En varias ocasiones, los hombres de Mark Daigneault consiguieron provocar faltas en ataque para recuperar el balón. Si los californianos desperdiciaron ataques, los actuales campeones fueron mucho más serios al otro lado de la pista y pudieron conservar su ventaja.