Victor Wembanyama apareció cuando más se le necesitaba. Con 28 puntos, 10 rebotes y 3 tapones, el francés lideró a los Spurs en un tercer cuarto devastador que dejó al Thunder sin respuesta. El Game 7 se jugará en Oklahoma City.

Wembanyama arrancó el Game 6 de manera fulgurante, con dos triples y un tapón monumental sobre Jared McCain (13 puntos), nuevamente en el quinteto inicial (9-2). Shai Gilgeous-Alexander (15 puntos, 6/18 en tiros) reaccionó para mantener al Thunder con vida, pero cuatro nuevos triples de Devin Vassell (12 puntos), Keldon Johnson y Dylan Harper (18 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias) hicieron estallar el Frost Bank Center (28-18).

El regreso sorpresa de Jalen Williams

La gran sorpresa de la noche llegó con la reaparición de Jalen Williams (1 punto en 10 minutos), que salió desde el banco por primera vez desde diciembre de 2022. Su impacto fue limitado. Wembanyama, en cambio, volvió en el último minuto del primer cuarto para anotar su tercer triple y poner 13 puntos de ventaja a los Spurs (35-22).

Jalen Williams 🤝 Jaylin Williams pic.twitter.com/U6tuukuqql — NBA Philippines (@NBA_Philippines) May 29, 2026

El Thunder fue recortando distancias poco a poco. El trío formado por Jared McCain, Cason Wallace y Chet Holmgren (10 puntos, 11 rebotes) acercó a Oklahoma City a dos posesiones (47-41). Sin embargo, los Spurs, impulsados por un Dylan Harper tan agresivo como Wembanyama, respondieron para volver a coger aire (53-41).

Un tapón de Devin Vassell sobre Chet Holmgren elevó la temperatura del partido. Cuando San Antonio tenía la oportunidad de sentenciar, dos triples de Alex Caruso y Cason Wallace (11 puntos), junto al talento de Gilgeous-Alexander, mantuvieron al Thunder en la pelea. Fue necesaria una volcada en ofensiva de Wembanyama para que los Spurs se fueran al descanso con siete puntos de ventaja (60-53).

Wemby and the Spurs defend home court, force Game 7 back in Oklahoma City‼️



28 PTS

10 REB

3 BLK

2 STL

4 3PM



Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp — NBA (@NBA) May 29, 2026

San Antonio noquea al Thunder

Al regreso del descanso, los campeones vigentes fueron los primeros en ceder. Con Wembanyama en el banquillo, el dúo formado por Stephon Castle y Dylan Harper desató un parcial de 20-0 que catapultó a los Spurs hasta +28 (92-64).

Ante la asfixiante defensa de San Antonio, el Thunder encadenó 14 tiros fallados consecutivos y se quedó en silencio durante más de siete minutos. Mark Daigneault agitó rápidamente la bandera blanca y retiró a sus titulares. La corona del Oeste y el billete a las NBA Finals se decidirán en Oklahoma City, en la noche del sábado al domingo.

The Spurs led 72-64 with 7:59 left in the 3Q.



Then… San Antonio went on a 20-0 RUN 🤯



The 2026 Western Conference Finals is headed to Game 7! pic.twitter.com/u8YjJcJxlj — NBA (@NBA) May 29, 2026

Lo más destacado

Wembanyama responde. De vuelta en casa, la estrella de los Spurs necesitaba dar un paso al frente, y no tardó en hacerlo. Al final del primer cuarto ya había anotado tantos tiros como en todo el Game 5 (4). Agresivo tanto en el triple como cerca del aro, firmó 22 de sus 28 puntos en la primera mitad para poner a su equipo en órbita. En las tres victorias de San Antonio en esta serie, Wembanyama ha dominado el primer tiempo. ¿Puede repetirlo en Oklahoma City y llevar a los Spurs a las NBA Finals?

La maldición del Game 6 del Thunder. En los dos últimos Game 6 que disputó Oklahoma City con opciones de cerrar una serie la temporada pasada, el Thunder cayó por 12 puntos en Denver en las semifinales de conferencia y por 17 en Indiana, llegando incluso a estar 31 abajo. Esta noche, OKC solo estaba a cinco puntos al inicio del tercer cuarto antes de encajar el parcial de 20-0 que selló el partido. Al igual que Gilgeous-Alexander, errático con el tiro (6/18), los de Daigneault nunca encontraron su ritmo ante la defensa activa y agresiva de San Antonio.

Game 7, que empiece el espectáculo. Esta final de conferencia del Oeste está cumpliendo todas sus promesas, y en 48 horas nos espera un Game 7 entre el campeón vigente y unos Spurs sin experiencia pero con hambre. Todo es posible en un partido único. El Thunder ha ganado sus dos últimos Game 7 en casa, ante Denver e Indiana. Estos Spurs, en cambio, se enfrentarán por primera vez a la presión de un Game 7 en su primera campaña de playoffs. Como dato, los cuatro últimos Game 7 de finales de conferencia los ganó el equipo visitante: Miami en Boston en 2023, Boston en Miami en 2022, Golden State en Houston en 2018 y Cleveland en Boston en 2018.