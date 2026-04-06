No se le puede reprochar no dar el máximo para arrebatar el trofeo de rookie del año. Dos días después de una actuación de 51 puntos que le hizo entrar en la historia, Cooper Flagg encadenó otra prestación de altísimo nivel (45 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes) para guiar a los Mavs, esta vez, a la victoria ante los Lakers (134-128). Estos últimos, que disputaban su primer partido sin Luka Doncic y Austin Reaves, ambos descartados hasta el final de temporada, se encomendaron lógicamente a su última estrella en pie: LeBron James. Este también fue enormemente productivo, rozando el triple-doble (30 puntos, 15 asistencias y 9 rebotes), que sí se anotó su compañero Luke Kennard (15 puntos, 16 rebotes y 11 asistencias — el primero de su carrera), para compensar su falta de acierto (5/17).

LeBron James se multiplica, pero no es suficiente

Los californianos, que también pudieron contar con actuaciones de más de 20 puntos de Rui Hachimura y Jaxson Hayes, nunca tuvieron el control del partido. La culpa la tuvo un Cooper Flagg enchufado desde el primer momento: ¡ya 19 puntos al final de un primer cuarto dominado por los locales (41-30)! Un dominio que se acentuaría en los minutos siguientes, con el aporte de Klay Thompson en el juego de transición desde el triple.

Desbordados por el ritmo impuesto, los visitantes llegaron a verse con 22 puntos de desventaja. ¿Lo que siguió? Un auténtico festival de James. Este encadenó triples, tiros de media distancia y mates en potencia, alternando con la distribución. Estuvo involucrado en 17 puntos consecutivos de su equipo. Resultado: tras una contra con “and one” del “King”, la diferencia en el descanso era mucho más asumible (67-61).

LEBRON JAMES STEAL AND LOB DUNK



LBJ CAN DO IT ALL. 🔥🔥🔥



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La defensa de los Lakers, el talón de Aquiles

El inicio del tercer cuarto estuvo marcado por el despertar de Deandre Ayton, bien servido por la pareja James-Kennard, pero los Lakers seguían teniendo muchos problemas para controlar el juego en transición de los texanos. Una diferencia de 10 puntos se generó de nuevo. Mientras P.J. Washington empezó a calentar, Brandon Williams también aportó su granito de arena para estabilizar esa ventaja al final del período (107-97).

Mientras James seguía lanzándose al aro o encontrando a Jaxson Hayes en el pick-and-roll, Dallas fue metódico en el tramo final. Flagg fijaba bien para encontrar a Washington en la esquina, y luego terminaba él mismo en el corazón de la zona (126-116). Como tantas veces esta temporada, la defensa de Los Ángeles no fue capaz de firmar las paradas defensivas necesarias. Especialmente ante el fenómeno rival.

Cooper Flagg behind the back AND-1 pic.twitter.com/5isGNjGr2V — Artoftheleague 🖌️ (@artoftheleague) April 5, 2026

Lo más destacado

Cooper Flagg se une a Allen Iverson. Ver a un rookie firmar dos partidos consecutivos con al menos 40 puntos no ocurría desde la temporada 1996-97 y Allen Iverson. Eso dice mucho del nivel de rendimiento mostrado por el fenómeno de los Mavs que, dos días después de sus 51 puntos ante el Magic, encadenó su tercera mejor marca de la temporada y su cuarta actuación del año con 40 o más puntos. A diferencia del partido anterior, donde se apoyó mucho en el tiro exterior, Flagg anotó gran parte de sus puntos en la línea de personal (15/17).

COOPER FLAGG ERUPTED AGAIN ‼️



TONIGHT: 45 PTS, 8 REB, 9 AST, 2 STL

FRIDAY: 51 PTS, 6 REB, 3 STL



HE'S NOW THE YOUNGEST PLAYER (19 YEARS, 105 DAYS) IN NBA HISTORY TO RECORD 45+ PTS IN BACK-TO-BACK GAMES 🤯 pic.twitter.com/Tdt1JYviCv — NBA (@NBA) April 6, 2026

LeBron James vuelve a ser la primera opción. Sin la pareja Doncic-Reaves, la leyenda de 41 años retoma las riendas del ataque californiano. El resultado fue bastante impresionante, aunque hay que relativizarlo dado lo permisiva que fue la defensa interior texana (66 puntos anotados por los Lakers en la zona rival). Aun así, James iluminó el encuentro con su visión de juego, especialmente en su gran secuencia en el segundo cuarto para remontar. Y volvió a ser impresionante en sus vuelos al aro, como el alley-oop tras el descanso con un pase de Kennard.

¿Amenazado el tercer puesto? Al perder por segunda vez consecutiva, los Lakers presentan ahora el mismo balance que los Nuggets (50v-28d) en el tercer puesto. Unos Nuggets que vienen de ocho victorias consecutivas, sobre los que los californianos tienen el tiebreaker. Habrá que ver cómo se resuelve esta carrera por los últimos puestos del top 4, sinónimo de ventaja de campo en la primera ronda, con los Rockets (49v-29d) también en la pelea.

El fin de una larga racha negativa en casa para los Mavs. Al imponerse ante los Lakers, los Mavs no solo pusieron fin a su racha de tres derrotas consecutivas, sino sobre todo a una serie mucho más larga de derrotas en casa: ¡14 seguidas! Su última victoria en casa se remontaba al 22 de enero ante los Warriors. Algo nunca visto en Dallas en 32 años.