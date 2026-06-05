El futuro del Real Madrid en el baloncesto europeo sigue marcado por un intenso debate que ha ido acompañado toda la temporada, y cualquier movimiento se ha dejado en suspenso hasta después de las elecciones presidenciales del club este fin de semana. La decisión, aún no formalizada, está tomada y solo falta la decisión final.

El Real Madrid apuesta por la Euroliga para el futuro

El Real Madrid ha decidido asegurar su continuidad en la Euroliga a corto plazo, poniendo fin a meses de incertidumbre y de mucho debate en el entorno madridista. El club blanco, uno de los 13 accionistas de la competición y con más de una decena de títulos continentales en su palmarés, firmará un nuevo compromiso tras las elecciones presidenciales, que se celebran este fin de semana.

Esta decisión garantiza su presencia con todos los derechos —incluidos ingresos y capacidad de voto—, evitando el escenario de participar solo mediante invitación. Sin embargo, la entidad no pierde de vista el futuro y mantiene abierta la puerta a la posible NBA Europa, prevista para arrancar en torno a 2027 y sin ningún escenario cerrado.

¿Cómo afectan las elecciones del Real Madrid a esta decisión?

El proceso electoral en el Real Madrid ha sido clave para aplazar cualquier decisión definitiva sobre su futuro en el baloncesto europeo. Tanto la actual directiva de Florentino Pérez como la alternativa de Enrique Riquelme han coincidido en la necesidad de mantener al club en la élite, pero han preferido posponer la firma del nuevo acuerdo con la Euroliga hasta después de los comicios.

Esta pausa responde a una cuestión estratégica: evitar comprometer al club a largo plazo sin un mandato claro, especialmente en un contexto en el que están en juego contratos de hasta diez años y un modelo de competición en plena transformación hacia un sistema más cercano al de franquicias.

Chus Bueno confirma la decisión del Real Madrid

Las declaraciones de Chus Bueno reflejan el optimismo de la Euroliga respecto a la continuidad del Real Madrid dentro de su proyecto. El CEO ha insistido en que el club blanco terminará renovando su compromiso una vez finalice el proceso electoral, destacando que ambos candidatos a la presidencia se han comprometido a seguir en la competición.