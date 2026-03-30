Hay muchos jugadores que militan competiciones europeas a caballo con americanas a la espera de que llegue su oportunidad en Euroliga. Las direcciones deportivas no dejan de invertir en recursos para sus departamentos de scouting. Por ello, cada vez es más difícil hacerse con talentos fuera del circuito. En este sentido, el Barça Basket parece haberse movido con avidez.

El cuatro moderno, una tipología cada vez más común

Las posiciones han ido mutando en el baloncesto Euroliga. En muchos casos, a los ala-pívots, les ha quedado poco de su título de interiores. A otros, justo al revés, juegan más de espaldas que los propio pívots. Sin embargo, la moneda común en este baloncesto tan físico es el cuatro con físico de tres. Son muchos los perfiles de esta categoría. La perla en el radar del Barça Basket, Oliver Nkamhoua sería justo eso.

Oliver Nkamhoua es la tipología clásica de cuatro actualmente. Su planta y movilidad es la de un tres fuerte, pero ocupa habitualmente un rol de ala-pívot en los sistemas. Su capacidad para correr la pista y atacar a los interiores rivales sin perder prestaciones defensivas contra ellos cerca de canasta le han convertido en ese jugador. El finlandés es un perfil muy interesante para el juego dinámico que se hace hoy en día.

¿Cómo juega y por qué su perfil es tan interesante hoy en día?

A día de hoy, el baloncesto ha ido creciendo en pro del uno contra uno. El colapso de muchos equipos no viene por su falta de talento, sino por acumular excesivas piezas con un alto uso de balón. En este sentido, jugadores como Oliver Nkamhoua son un respiro para el juego colectivo. Empleando muy pocos botes, jugando mucho sin balón: cortes, continuaciones, puertas atrás… son el ABC del jugador. Todo ello, con unos guarismos estadísticos de estrella. Will Clyburn o Joel Parra son buenos ejemplos en el Barça Basket de saber aprovechar el juego de short roll de Vesely. En el futuro podrían ser el finlandés y Daniel Theis.

Al margen de las prestaciones que su juego sin balón aportaría a una rotación Euroliga, hay más rasgos de su físico que le hacen un jugador que suscita interés. A día de hoy cada vez son más usuales formas de bloque directo e indirecto muy dinámicas. Las pantallas fintadas, slips y ghost, los bloqueos cambiando orientación, ‘flip’, o los sistemas que exigen bloqueos encadenados de forma muy rápida, son algunos del las tipologías en las que la movilidad de Oliver Nkamhoua puede hacer valerse.