Desde aquella polémica salida de Pablo Laso del Real Madrid Baloncesto, el genio vitoriano no ha acabado de encontrar un hogar en el que asentarse. Diez temporadas plagadas de éxitos estuvo el técnico en la casa madridista. Sin embargo, desde entonces no ha acumulado dos cursos completos en ninguna de las plazas Euroliga en las que ha militado.

El futuro de Pablo Laso en Anadolu Efes

Después de dos experiencias poco fructíferas en Bayern Munich y Baskonia, aterrizó a mitad del presente curso en Anadolu Efes. Pablo Laso llegó para revitalizar un conjunto otomano que deambulaba por la zona baja de la clasificación. Además, firmó por una siguiente temporada, hasta 2027, pero los rumores de adiós comienzan a irrumpir.

Regular season: complete 🏁



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El rendimiento de Pablo Laso en Anadolu Efes en Euroliga ha estado lejos de lo esperado. Un mal arranque castigó su balance y prácticamente consiguió victorias similares a las de su predecesor. Eso sí, con una plaga de lesiones desoladora. Una de las noticias del día la dejaba Mihalis Stefanou, insider Euroleague, que afirmó que el cuadro turco estaría en conversaciones con Ioannis Sfairopoulos de cara al año que viene.

Las sillas calientes de la Euroliga

El panorama para los entrenadores en la Euroliga cada vez es más complejo y ni Pablo Laso escapa de ello. Esta temporada ha habido numerosos despidos de técnicos y se avecina un verano movido. Las informaciones del insider griego no solo mencionan a Sfairopoulos, también de Vassilis Spanoulis, como segunda opción. Los cual lleva a pensar que los caminos del equipo turco y el coach vitoriano no continuarán mucho tiempo juntos.

Efes might have a Greek coach next year. Vassilis Spanoulis and Giannis Sfairopoulos are the two main candidates with Sfairopoulos already in meaningful talks with the club.



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Los dos técnicos que suenan para sustituir a Pablo Laso están en todas las quinielas. Spanoulis parece tener ofertas de Dubai BC y Aris BC. A su vez, el combinado dubaití también tiene la mirada puesta en Xavi Pascual. Sfairopoulos siempre ha sido del agrado del Barça, por lo que seguramente en caso de terremoto acabe sonando. Toda la Euroliga se encuentra a un chasquido de dedos de iniciarse un efecto dominó sin precedentes.