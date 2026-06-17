El Valencia Basket tiene por delante una final ACB verdaderamente competida. Los taronjas se medirán a un Barça Basket que busca acabar con su sequía de títulos. El partido tiene muchas claves tácticas y anímicas. Además, siempre hay jugadores que pueden marcar la diferencia.

Valencia Basket, más allá de Jean Montero

Las últimas actuaciones de la estrella de Valencia Basket hacen que todos los focos estén sobre él en esta final ACB. Además, las decisiones sobre su futuro también le sitúan en el candelero. Sin embargo, en el cuadro taronja hay muchos más actores importantes. Uno de ellos, Brancou Badio, apunta a ser factor verdaderamente diferencial.

🏆 ¡NO VA MÁS!

¡TENEMOS 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 DEL #PlayoffLigaEndesa!@valenciabasket y @FCBbasket, uno de ellos se convertirá en CAMPEÓN de la #LigaEndesa 2025-26.



📆 Este jueves 18 a las 20.00h, la primera de las batallas en el Roig Arena. pic.twitter.com/HFhYUg9tq2 — Liga Endesa (@ACBCOM) June 14, 2026

Brancou Badio viene estando menos en el candelero que el dominicano. Sin embargo, sus actuaciones en semifinales han sido significativas. Además de haber estado rondando los 15 puntos en los tres encuentros, el parcial acumulado con él en pista entre los tres encuentros es de 51 puntos. Por si fuera poco, hay varias claves tácticas que le convierten en factor X.

Brancou Badio, un jugador que puede impactar en las dos pistas en esta final ACB

Por un lado, el Barça Basket es un equipo que viene estando cómodo en un baloncesto con dos manejadores. Laprovittola, Juani Marcos, Satoransky, Brizuela… comparten pista en muchas ocasiones. Sobre todo con el de Morón y la ‘mamba vasca’ al dos. Esta circunstancia puede llevar a que Brancou Badio tenga una pareja de baile interesante para sacar ventajas. Sobre todo, porque Myles Cale, como especialista defensivo que es, se medirá más a Montero.

Ha sido un auténtico 𝐏𝐑𝐎𝐁𝐋𝐄𝐌𝐀 para sus rivales 😈



6⃣2⃣ PUNTOS, es decir, unos 20,7 puntos por partido de media, no son fáciles de parar…



Así que, no podía ser otro:

🔥 JEAN MONTERO, MÁXIMO ANOTADOR ENDESA de la SEMIFINAL del #PlayoffLigaEndesa @jeanmontero03 🇩🇴❤️… pic.twitter.com/KR1yGa120I — Liga Endesa (@ACBCOM) June 15, 2026

En el plano defensivo, Brancou Badio es un perfil muy autosuficiente. Un jugador con movilidad de escolta, pero envergadura de alero. Un jugador interesante para sostener a piezas como Punter, pero también como Brizuela. Además, el entrenador de Valencia Basket también podría aprovechar para poner en práctica una variante ya vista contra el Real Madrid y situarlo con Will Clyburn.