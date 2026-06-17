El Valencia Basket tiene por delante una final ACB verdaderamente competida. Los taronjas se medirán a un Barça Basket que busca acabar con su sequía de títulos. El partido tiene muchas claves tácticas y anímicas. Además, siempre hay jugadores que pueden marcar la diferencia.
Valencia Basket, más allá de Jean Montero
Las últimas actuaciones de la estrella de Valencia Basket hacen que todos los focos estén sobre él en esta final ACB. Además, las decisiones sobre su futuro también le sitúan en el candelero. Sin embargo, en el cuadro taronja hay muchos más actores importantes. Uno de ellos, Brancou Badio, apunta a ser factor verdaderamente diferencial.
Brancou Badio viene estando menos en el candelero que el dominicano. Sin embargo, sus actuaciones en semifinales han sido significativas. Además de haber estado rondando los 15 puntos en los tres encuentros, el parcial acumulado con él en pista entre los tres encuentros es de 51 puntos. Por si fuera poco, hay varias claves tácticas que le convierten en factor X.
Brancou Badio, un jugador que puede impactar en las dos pistas en esta final ACB
Por un lado, el Barça Basket es un equipo que viene estando cómodo en un baloncesto con dos manejadores. Laprovittola, Juani Marcos, Satoransky, Brizuela… comparten pista en muchas ocasiones. Sobre todo con el de Morón y la ‘mamba vasca’ al dos. Esta circunstancia puede llevar a que Brancou Badio tenga una pareja de baile interesante para sacar ventajas. Sobre todo, porque Myles Cale, como especialista defensivo que es, se medirá más a Montero.
En el plano defensivo, Brancou Badio es un perfil muy autosuficiente. Un jugador con movilidad de escolta, pero envergadura de alero. Un jugador interesante para sostener a piezas como Punter, pero también como Brizuela. Además, el entrenador de Valencia Basket también podría aprovechar para poner en práctica una variante ya vista contra el Real Madrid y situarlo con Will Clyburn.