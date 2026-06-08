La Laguna Tenerife ha sido la gran sorpresa de estos playoffs ACB. El enfrentamiento a priori más desnivelado clasificatoriamente hablando ha acabado de dar la campanada. Si hace unos días la Final Four Euroliga dejaba elogios para el Real Madrid Baloncesto, se han tornado en críticas.

La Laguna Tenerife y los ases bajo la manga que tumbaron al Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid Baloncesto viene de tumbar al Valencia Basket y de dar la cara ante Olympiacos con un planteamiento revolucionario. Los madridistas supieron vivir sin interiores puros y con sistemas dinámicos y juego de 5 abiertos fueron verdaderamente competitivos. Para los playoffs ACB decidieron sumar efectivos a la pintura y La Laguna Tenerife supo aprovechar sus bazas.

🙌 Que no nos despierten de este SUEÑO…✨



👋 ¡Buenos días y feliz lunes, AFICIÓN! 💛🖤 pic.twitter.com/DKomsphYjj — La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) June 8, 2026

Txus Vidorreta supo adaptarse a la nueva realidad de La Laguna Tenerife en estos playoffs ACB. Mucho se había hablado de la ausencia de Tavares y Len, pero no menos importantes son Guerra y Shermadini para un equipo que construye tanto sobre pick and roll. Abromaitis y Doornekamp se reconvirtieron en cincos y dieron un altísimo nivel. Utilizando tiempos de bloqueo muy rápidos, continuaciones dinámicas, cambios de orientación y, también apoyándose en sistemas de indirectos, fueron un dolor de cabeza para el Real Madrid Baloncesto.

Patty Mills, puro 𝐑𝐨𝐜𝐤 & 𝐑𝐨𝐥𝐥 🤘



Tras anotar un total de 5⃣5⃣ PUNTOS, es decir un promedio de 18'3 puntos por partido, el base australiano se convierte en el MÁXIMO ANOTADOR ENDESA de Cuartos de Final del #PlayoffLigaEndesa



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El factor sorpresa de los playoffs ACB

Uno de los factores más sorprendentes en esta serie de playoffs ACB ha sido Kevin Yebo. El center recién llegado también ha hecho durante la serie mucho daño al Real Madrid Baloncesto. El ‘temporero’ de La Laguna Tenerife llegó para ser el cinco puro del equipo. Sin embargo, ha acabado sumando en esa dinámica de interiores ‘fluidos’ de Txus Vidorreta. De hecho, varios tiros desde cabecera en pick and pop en la serie ha generado muchos espacios para su equipo.

🔥 Solo lleva cuatro partidos defendiendo la camiseta de La Laguna Tenerife, pero ya ha sido clave en el equipo.



¡2⃣2⃣ puntos, 7⃣ rebotes y 2⃣8⃣ de valoración de KEVIN YEBO para meter al @CB1939Canarias en la SEMIFINA del #PlayoffLigaEndesa! pic.twitter.com/paafEGxSPd — Liga Endesa (@ACBCOM) June 7, 2026

El nuevo pívot de La Laguna Tenerife también puso las cosas muy difíciles a los interiores del Real Madrid Baloncesto. Su agilidad para continuar y correr hacía que los jugadores blancos fueran tarde a muchas acciones. Tanto para seguirle a él, como para implicarse en otras acciones del juego, sus defensores tuvieron una tarde complicada a la hora de defender. Ni tan siquiera mediante defensa de cambios supieron contener a un center de relativa poca estatura y cuerpo.