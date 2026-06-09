Barça Basket y La Laguna Tenerife han tenido una temporada irregular en Liga Endesa. Sin embargo, ambos se medirán en todas una semifinales de unos playoffs ACB. Los canarios tumbaron a un gigante como el Real Madrid, mientras que los catalanes a una de sus bestias negras. Ahora, se miden en un choque muy marcado por el estilo.

Barça Basket y La Laguna Tenerife, dos equipos de autor

En la era de las transiciones, del ritmo y los unos contra unos, ambos equipos son la nota discordante de esta Liga Endesa. A buen seguro que esta serie de playoffs ACB va a estar más marcada por la eficacia que por la velocidad. La Laguna Tenerife es el equipo que juega a menos posiciones de toda la competición. El Barça Basket el tercero a tan solo 0,5 posesiones por 40 minutos de ellos.

💫 Marcelinho Huertas y Patty Mills, grandes referentes



Entre los dos anotaron un total de 5⃣2⃣ puntos, casi la mitad de la anotación completa de La Laguna Tenerife



Una anotación que le dio a @CB1939Canarias el pase a la SEMIFINAL del #PlayoffLigaEndesa@Huertas09 y… pic.twitter.com/p5rqPYMTqs — Liga Endesa (@ACBCOM) June 7, 2026

La Laguna Tenerife y el Barça Basket comparten muchas cosas. En volumen total de posesiones, son los dos equipos que menos realizan. Además, ambos ocupan también el oro y la plata en menor número de rebotes ofensivos. Por si fuera poco, están en el top cinco de los que peor rebotean porcentualmente. Van poco y van mal. Es decir, esta eliminatoria de playoffs ACB no va a estar marcada por el esfuerzo, sino por la técnica y la táctica.

Una serie de playoffs ACB marcada por la eficiencia

La serie de playoffs ACB no medirá a los equipos que acumulan más esfuerzos. Sin embargo, quizás sí a dos de los que mejor aprovechan las ventajas. La Laguna Tenerife y Barça Basket son los dos mejores equipos en acierto de tres puntos, sin ser de los que más lanzan. A ambos les caracteriza la eficiencia, los canarios son los primeros en rating ofensivo, habiendo clasificado octavos, mientras que los azulgranas cuartos, habiendo tenido un año aciago.

𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒 | El resum del segon partit de quarts davant el Múrcia (87-90) pic.twitter.com/S5kx0wRYIp — Barça Basket (@FCBbasket) June 4, 2026

El Barça Basket, además, es el mejor equipo en porcentajes de dos puntos, mientras que La Laguna Tenerife son cuartos. Ambos, ostentan las dos primeras plazas en true shooting. Si bien hay muchas estadísticas similares entre los equipos, también hay grandes diferencias en esta serie de playoffs. Los canarios sustentan su juego sobre una idea más colectiva, con un alto volumen de asistencias. Los culés dominan los partidos por talento, con mayor número de acciones sobre bote.