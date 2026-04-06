El mercado de entrenadores vuelve a cobrar protagonismo en ACB, con algunos clubes evaluando cambios tras acumular una racha negativa de derrotas consecutivas. Uno de estos equipos se encuentra en la encrucijada de decidir si poner fin próximamente a la etapa de su técnico, mientras explora alternativas que puedan revertir la dinámica y frenar la caída en la clasificación.

Jaka Lakovic, en la cuerda floja en Gran Canaria

El Gran Canaria atraviesa su peor momento de la temporada, con solo dos victorias en los trece últimos partidos y hundido en la decimoquinta posición de la Liga Endesa. La derrota frente al San Pablo Burgos evidenció la falta de reacción del equipo, incapaz de competir de tú a tú con un rival que parecía más débil a principios de curso. La situación ha encendido las alarmas en la directiva y en la afición, que ve cómo la inercia negativa se repite jornada tras jornada y amenaza con acercar al club al descenso.

Para Jaka Lakovic, esta etapa está siendo la más difícil desde que asumió el banquillo del Gran Canaria. Según apuntan medios locales, el técnico está teniendo desacuerdos con los jugadores, y la desconexión con la plantilla ha dejado al equipo sin respuestas en momentos clave. En estos momentos, el conjunto canario acumula un balance negativo de 7-18 y solo una victoria por encima del descenso.

Gran Canaria busca entrenador en el mercado

Ante esta situación, donde el Gran Canaria acumula ocho derrotas consecutivas entre ACB y BCL, la directiva ha comenzado a explorar alternativas para reemplazar a Jaka Lakovic, aunque hasta ahora el mercado de entrenadores no ha respondido como se esperaba. Algunos candidatos evaluados han declinado la propuesta o no han podido comprometerse por motivos contractuales, dejando al club en una búsqueda que se complica día a día mientras el equipo sigue sufriendo en la pista.

La presión aumenta también dentro del vestuario y en la grada. La renuncia de Andrew Albicy a la capitanía refleja el impacto de la crisis en la dinámica interna del equipo, mientras que los aficionados expresan en cada partido su descontento con cánticos dirigidos a la directiva. En este contexto, la necesidad de un cambio de rumbo, tanto deportivo como organizativo, parece cada vez más evidente.

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