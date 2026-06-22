Se lo rifan en el mercado entrenadores y abre debate:  ¿Promesa del baloncesto español y potencial Euroliga? 

En los últimos años, varios entrenadores españoles jóvenes están ganando protagonismo y cada vez tienen más cartel dentro del baloncesto europeo. Formados en contextos exigentes y muchos de ellos con experiencia fuera de España, destacan por su apuesta por un baloncesto moderno, su capacidad de adaptación y resultados competitivos en ligas de alto nivel. Uno de ellos, recientemente campeón de la Bundesliga, centra todas las miradas del fututo y en el mercado de fichajes.

Pedro Calles hace historia en la Bundesliga

Pedro Calles ha tocado techo en Alemania al conquistar la Bundesliga con el Alba Berlín, firmando una temporada muy sólida desde el inicio. El equipo acabó segundo en la liga regular con 24 victorias en 34 partidos (más del 70% de triunfos), dejando claro que era uno de los candidatos al título. Ya en el playoff, los berlineses supieron sufrir en eliminatorias igualadas y, en la final, dieron un golpe sobre la mesa remontando un 2-1 en contra ante el Bayern Múnich.

El partido decisivo fue una auténtica locura: el Alba Berlín llegó a perder por 20 puntos (52-32), pero reaccionó con un parcial final de 15-31 para acabar ganando 81-84. Esa remontada les dio su 12ª liga y confirmó el gran trabajo de Pedro Calles desde el banquillo.

Pedro Calles y su perfil dentro del mercado de Euroliga y ACB

El éxito de Pedro Calles en Alemania ha abierto un debate interesante: ¿puede ser uno de los próximos grandes entrenadores del baloncesto español? Su trayectoria invita a pensarlo. Lleva más de una década formándose fuera de España, pasando de preparador físico a entrenador principal, y acumulando logros como ascensos a la máxima categoría alemana, un premio a mejor entrenador en 2019 y ahora una liga con el Alba Berlín.

Además, su estilo moderno, su capacidad para gestionar grupos y sus resultados en contextos exigentes hacen que muchos lo vean con potencial de Euroliga e incluso como candidato futuro para equipos de ACB. Con solo 41 años, si mantiene esta progresión y suma experiencia internacional, no sería raro verle dar el salto a un club de Euroliga en los próximos años o incluso regresar a España como uno de los entrenadores más cotizados del mercado ACB.