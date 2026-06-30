Fichajes Primera FEB: La primera piedra del proyecto de Estudiantes para ACB es un MVP de Argentina

El mercado de la Primera FEB se está moviendo con intensidad en las últimas semanas, con varios equipos reforzándose de cara a una temporada que se prevé muy competitiva. Tras los movimientos ya confirmados, se esperan más fichajes y salidas en los próximos días, especialmente en clubes con aspiraciones de ascenso a ACB como Movistar Estudiantes.

Movistar Estudiantes se refuerza con Fernando Zurbriggen

Fernando Zurbriggen se ha convertido en nuevo jugador del Movistar Estudiantes, dando un paso importante en su carrera tras una destacada temporada en el Hestia Menorca. El base argentino llega como una pieza clave para el nuevo proyecto del conjunto madrileño, que busca el ascenso tras quedarse a las puertas de la ACB.

Con experiencia internacional con la selección argentina y un pasado en equipos como Monbus Obradoiro y Fuenlabrada, Zurbriggen aporta liderazgo, versatilidad y carácter competitivo. Desde el club lo consideran un perfil fundamental para construir el equipo en Primera FEB, destacando su capacidad para elevar el rendimiento colectivo y su compromiso dentro y fuera de la pista.

El mejor momento de Fernando Zurbriggen antes de Movistar Estudiantes

Fernando Zurbriggen vivió uno de los momentos más destacados de su carrera en la temporada 2020-21, cuando fue nombrado MVP de la Liga Nacional argentina defendiendo los colores de Obras Sanitarias. Aquel curso no solo le consolidó como uno de los bases más completos de su país, sino que también evidenció su capacidad para liderar equipos, anotar en momentos clave y aportar en todas las facetas del juego.

Su llegada al Movistar Estudiantes encaja dentro de un proyecto ambicioso tras el fallido intento de ascenso, en el que el club busca construir un bloque competitivo y con identidad. Zurbriggen apunta a ser una de las referencias de un equipo que podría seguir reforzándose en el mercado, especialmente en el perímetro y el juego interior.