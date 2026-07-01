El nuevo pilar de Baskonia puede ser una bomba

Baskonia sigue trabajando para mejorar la plantilla en el mercado de fichajes en una temporada con más claros que oscuros. Los vitorianos están a la espera de ver qué sucede con su dirección deportiva, pero eso no parece evitarles operar. Por el momento, mediante las redes sociales del club se ha dado a entender la continuidad de Paolo Galbiati, a pesar de los cantos de sirena. En todo esto, un fichaje, D. J. Stewart.

¿Cómo juega el nuevo integrante de Baskonia?

DJ Stewart llega a Baskonia a completar un plantel que ya venía funcionando muy bien. Los vitorianos, de la mano de Paolo Galbiati han sido uno de los equipos más dinámicos. Su juego de 5 abiertos y su sistema de cortes y puertas atrás han sido seña de identidad del conjunto durante todo el curso. En este sentido, el flamante fichaje del cuadro vasco encaja como un guante en estas lindes.

Matteo y Eugene 💙

Eugene y Matteo ❤️



This is team work 💪 pic.twitter.com/oA6m4tCfLX — Kosner Baskonia (@Baskonia) February 22, 2026

El nuevo integrante de Baskonia en el mercado de fichajes es un exterior con un perfil físico verdaderamente potente. Un jugador con piernas al estilo Hamidou Diallo, que tan bien encajó en su momento como baskonista. Su capacidad de salto y primer paso son notables y es un auténtico cuchillo en el uno contra uno en close-out (en recuperación defensiva del defensor). Además, un perfil extremadamente bueno eligiendo sus cortes a canasta. Sus puertas atrás o su barrida de línea de fondo ante las ayudas son el ABC de su juego.

DJ Stewart, un jugador clutch

Una de las curiosidades más importantes al observar los números del recién llegado a Baskonia en el mercado de fichajes es su porcentaje de tres. Una tónica en su carrera es tener peores números en ligas regulares que en eliminatorias, y en competiciones nacionales que europeas. Sin duda, DJ Stewart parece crecerse en los partidos importantes.

Al margen de la variabilidad de su acierto, DJ Stewart es un jugador con buena amenaza exterior, rondando el 40% en triples casi siempre. A un jugador con ese primer paso, si es necesario puntearle muy de cerca, se convierte en un arma muy difícil de parar. Baskonia ha incorporado en el mercado de fichajes un complemento interesante jugando sin balón sobre los interiores del equipo y abriendo la pista para los penetradores del conjunto.