El Real Madrid atraviesa un momento complicado en la Liga Endesa, encadenando varias derrotas consecutivas que han encendido las alarmas en el tramo final de la temporada, con los playoffs acechando. El equipo no termina de encontrar regularidad en su juego, acumulando resultados negativos y con un nerviosismo alarmante, sobre todo en un recién llegado y en Scariolo.

Omer Yurtseven, expulsado en la ACB con el Real Madrid

Omer Yurtseven ha vivido un estreno complicado con el Real Madrid en la Liga Endesa, en un contexto de máxima exigencia para el equipo por las lesiones de Tavares, Len y Garuba. El pívot turco había debutado días antes con minutos discretos ante el Baskonia, aportando 5 puntos y 4 rebotes en algo más de 19 minutos, en un rol todavía de adaptación tras llegar como refuerzo de urgencia por las lesiones en la pintura.

En su segundo encuentro, en la pista del BAXI Manresa, su participación ha sido mucho más breve y ha terminado de forma abrupta. Tras 12:51 minutos en pista, ha sido expulsado en el tercer cuarto por una falta descalificante tras un cruce verbal con los árbitros, haciendo con gestos despectivos hacia la grada, y cerrando así un inicio complicado en el Real Madrid.

Scariolo sigue el mismo camino que Yurtseven en el Real Madrid

Sergio Scariolo ha vivivdo una tarde de máxima tensión en el Nou Congost, donde el mal inicio del Real Madrid terminó por desatar su enfado en el banquillo. El técnico italiano, viendo cómo su equipo caía por hasta 19 puntos de diferencia (52-33 en el minuto 18), estalló con un tiempo muerto en el que exigió una reacción inmediata a sus jugadores, reclamando más intensidad y orgullo competitivo en plena mala dinámica del equipo.

La situación empeoró en el tramo final del partido, cuando Scariolo acabó siendo expulsado tras recibir su segunda falta técnica. El entrenador ya había mostrado su frustración por varias decisiones arbitrales y por la falta de control del encuentro, y terminó abandonando el banquillo en un choque marcado por la impotencia del Madrid, que encadenó su quinta derrota consecutiva en la Liga Endesa, la peor racha de su historia reciente.

Últimos resultados del Real Madrid en ACB