En los últimos años se ha producido un notable éxodo de jóvenes talentos europeos hacia Estados Unidos, atraídos por la NCAA y la oportunidad de combinar formación académica con desarrollo deportivo hasta pasar a la NBA. La mayoría de clubes ACB han sufrido esta desbandada de canteranos, como el caso del Real Madrid con un talento que se marchó este verano.

Las primeras semanas de Sidi Gueye en la NCAA tras Real Madrid

Sidi Gueye, joven promesa de la cantera del Real Madrid, dio este verano un giro importante a su carrera al marcharse a Estados Unidos para jugar en la NCAA, dejando atrás el club madridista. El alero senegalés formará parte de la prestigiosa Universidad de Arizona, donde continuará su formación deportiva con la mirada puesta en la NBA.

Los primeros días de Gueye en Tucson están siendo de adaptación al equipo y al baloncesto americano. Llegó al campus a mediados de agosto debido a problemas con la visa y algunas lesiones previas, y ha comenzado a entrenar intensamente bajo la supervisión del cuerpo técnico de Arizona. El exjugador del Real Madrid ha hablado para los medios del club sobre sus primeras semanas: “Aquí todo es rápido. Solo hay que mejorar y aprender. El primer entrenamiento fue muy difícil. Mi inglés no es muy bueno, me costaba entender lo que decían”.

El descubridor de Sidi Gueye para llevárselo del Real Madrid

Sidi Gueye fue descubierto por Jack Murphy, entrenador principal asociado de la Universidad de Arizona, que se encarga de reclutar jóvenes promesas. Murphy observó al canterano del Real Madrid mientras jugaba en España y participaba en campeonatos juveniles.

Jack Murphy se encargó de seguir su desarrollo y establecer contacto con el joven alero, destacando su talento, su altura y su capacidad defensiva, factores que llamaron la atención del cuerpo técnico de la NCAA. Finalmente, Gueye fue reclutado por Tommy Lloyd, entrenador principal de Arizona, quien confió en la recomendación de Murphy y lo incorporó al programa universitario. La decisión de llevarlo a Tucson se basó en su potencial, su envergadura de 2,23 metros y la proyección que puede tener en la NBA.

El breve paso de Sidi Gueye por el Real Madrid

Sidi Gueye pasó por la cantera del Real Madrid antes de dar el salto a Estados Unidos, llegando a debutar con el primer equipo, participando en varios encuentros de Liga Endesa y Euroliga, mostrando un gran potencial pese a su juventud y destacando en el dominio del rebote y su habilidad para hacer tapones.