El concepto de NIL (Name, Image and Likeness) lleva tiempo siendo una pieza clave en el sistema de la NCAA. Hoy, muchos de los mejores prospects del baloncesto mundial toman decisiones a través de este nuevo marco, que ha cambiado por completo el equilibrio entre Europa y Estados Unidos. Algunos de estos jugadores llegan incluso tras tener ya presencia en la Euroliga, otros son candidatos al Draft de la NBA, y muchos ven el baloncesto universitario como un trampolín directo hacia la liga estadounidense.

Ranking de europeos rumbo a NCAA

Está claro que el impacto económico del NIL es determinante: en muchos casos, los acuerdos que los jugadores pueden firmar en la NCAA resultan más atractivos que continuar su desarrollo en Europa, lo que está impulsando una creciente salida de talento hacia Estados Unidos.

En este contexto, cada vez son más los jugadores europeos —o formados en canteras del Viejo Continente— que optan por el baloncesto universitario estadounidense como vía de crecimiento. Hasta el momento, estos serían los 5 principales nombres que podrían desembarcar en la NCAA en la temporada 2026-27.

5 – Miikka Muurinen

País : Finlandia

: Finlandia Edad : 19

: 19 Equipo 2025-26 : Partizan Belgrado

: Partizan Belgrado Universidad NCAA 2026-27: Arkansas

Su destacada actuación en el Eurobasket le abrió las puertas del baloncesto profesional con el Partizan de Belgrado, aunque su protagonismo ha sido limitado, primero bajo las órdenes de Zeljko Obradovic y posteriormente con Joan Peñarroya. Formado en el sistema de high school estadounidense, el alero finlandés ha decidido dar un nuevo giro a su carrera y poner rumbo a la NCAA, donde ha firmado por Arkansas con la mirada puesta en el Draft de la NBA como posible objetivo a medio plazo.

Conocido como “Slim Jesus”, se espera que pueda tener un impacto relevante dentro del sistema de los Razorbacks dirigidos por John Calipari, aportando físico, versatilidad y margen de crecimiento en el baloncesto universitario.

4 – Matteo Spagnolo

País : Italia

: Italia Edad : 23

: 23 Equipo 2025-26 : Baskonia

: Baskonia Universidad NCAA 2026-27: sin decidir

Su posible llegada a la NCAA aún no es oficial, pero el caso del base de Brindisi se asemeja mucho al de otros movimientos recientes, como el de James Nnaji hace unos meses. Seleccionado en el puesto 50 del Draft de la NBA por los Minnesota Timberwolves, el jugador pasó por la cantera del Real Madrid, acumulando experiencia en distintos contextos europeos con cesiones en Cremona, Trento, ALBA Berlín y Baskonia.

Matteo Spagnolo promedia actualmente 8 puntos y 2,2 asistencias en la Liga ACB, mientras varios programas de primer nivel de la NCAA siguen de cerca su situación. Su incorporación al baloncesto universitario podría hacerse oficial en cuestión de días o semanas, en función de cómo evolucionen las negociaciones.

3 – Joaquim Boumtje Boumtje

País : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad : 17

: 17 Equipo 2025-26 : Barça Basket

: Barça Basket Universidad NCAA 2026-27: Duke

Es uno de los canteranos más destacados del Barça Basket en los últimos años y, de forma sorprendente —y condicionado además por su edad, que le obliga a permanecer dos temporadas en el sistema universitario—, decide dar el salto a la NCAA. El jugador emprende así una nueva etapa en una de las universidades más prestigiosas del país: se compromete con Duke y compartirá equipo con Dame Sarr, poniéndose a las órdenes de Jon Scheyer en los Duke Blue Devils. El objetivo no es menor: ayudar a los de Durham a pelear por un título que se les resiste desde 2015.

2 – Saliou Niang

País : Senegal (pasaporte italiano)

: Senegal (pasaporte italiano) Edad : 21

: 21 Equipo 2025-26 : Virtus Bolonia

: Virtus Bolonia Universidad NCAA 2026-27: sin decidir

“Es un camino muy interesante para mí, pero todavía no he tomado una decisión definitiva”, señaló Niang en una entrevista con Tuttosport. Sin embargo, todo apunta a que el jugador de la Virtus Bologna podría acabar comprometiéndose con los LSU Tigers. De hecho, según informa La Repubblica, la operación incluiría un acuerdo NIL cercano a los 7 millones de dólares, además de una compensación de alrededor de medio millón para la Virtus.

Niang inició su trayectoria en la Fortitudo Bologna, antes de pasar por etapas en Trento y la Virtus Bologna. En paralelo a otros casos como el de Matteo Spagnolo, ambos internacionales con la selección absoluta, fue elegido en el puesto 58 del Draft de la NBA de 2025.

El jugador cumplirá 22 años el 14 de mayo y esta temporada está firmando promedios de 7 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en la Euroliga, consolidándose como un perfil de rotación en el máximo nivel europeo.

1 – Quinn Ellis

País : Gran Bretaña

: Gran Bretaña Edad : 23

: 23 Equipo 2025-26 : Olimpia Milano

: Olimpia Milano Universidad NCAA 2026-27: St. John’s

Es uno de los grandes talentos que da el salto a la NCAA la próxima temporada, aunque en su caso aún no ha sido seleccionado en el Draft de la NBA. El base de Sheffield apuesta por la propuesta de los St. John’s Red Storm, el histórico programa dirigido por una figura de peso como Rick Pitino. Su llegada a Nueva York supone un nuevo paso en su carrera tras debutar en la Euroliga con promedios de 8,4 puntos y 4,4 asistencias. Ahora, el jugador buscará asumir un papel importante dentro del sistema y convertirse en uno de los focos de atención de la Big East Conference.