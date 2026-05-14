Se acaba la etapa de Sylvain Francisco en Zalgiris, ya que el base francés ejecutará su cláusula de salida voluntaria con destino aún abierto —entre Dubai Basketball, Barça Basket o incluso la NBA— mientras el conjunto de Kaunas, que llevaba meses preparado para este escenario, ya se mueve en el mercado en busca de su nuevo director de juego, llamado no solo a ser el recambio en pista, sino también una de las piezas clave del vestuario.

El objetivo número uno viene de Mónaco

El equipo del Principado es uno de los principales protagonistas del mercado de rumores y fichajes, hasta el punto de que podría incluso quedarse fuera de la Euroliga la próxima temporada. Esto hace que el resto de clubes de la máxima competición continental de baloncesto estén atentos a posibles incorporaciones desde allí. En el caso del Zalgiris Kaunas, que busca un sustituto para Sylvain Francisco, la primera gran opción que manejan es Matthew Strazel.

El base de Bourg-la-Reine, de 23 años, se ha convertido en el principal candidato para cubrir la posible salida de su compatriota en Kaunas. Aunque tiene contrato con el Mónaco hasta 2029, la situación económica del club y las dificultades asociadas podrían abrir la puerta a su salida. Su protagonismo en el equipo monegasco ha ido creciendo en las últimas temporadas, y su juventud lo convierte también en una apuesta interesante de futuro.

Matthew Strazel ha ido desarrollando un juego cada vez más completo en ambos lados de la cancha, con un tiro exterior fiable que lo convierte en un relevo interesante para Sylvain Francisco en el futuro del Zalgiris Kaunas. El internacional francés —que formó parte de la selección en los Juegos Olímpicos de París— está firmando esta temporada unos promedios de 9,2 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en la Euroliga. En la competición doméstica francesa, sus números aumentan hasta los 13 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias por partido.

Más opciones para Zalgiris

El conjunto lituano ha decidido no explorar opciones procedentes de agentes libres de la NBA para la posición de uno, y ha fijado como prioridad absoluta a Matthew Strazel para ocupar el puesto de base titular. En paralelo, el club mantiene una lista de alternativas en la que figuran Kobi Simmons, actualmente en Baskonia, y Matt Morgan, de Virtus Bologna, jugador que hasta hace poco era el principal objetivo de la entidad báltica para reforzar la dirección del equipo.