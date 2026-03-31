La ventana de mercado de verano, la más decisiva del año, está a solo tres meses de abrirse en el mundo de la canasta. En el Real Madrid Baloncesto no se prevé una revolución, pero el puesto de escolta sigue siendo un foco de incertidumbre. Todo parte de la salida de David Krämer y de la necesidad de encontrar un sustituto que encaje plenamente en la idea de Sergio Scariolo.

Cuatro escoltas de perfil bajo como opción en el Real Madrid

A la hora de buscar un escolta con capacidad anotadora, el abanico no se limita a un ‘2’ puro: en los despachos también gana peso la opción de incorporar un combo capaz de alternar entre base y escolta. Según informa Encestando, David Krämer no continuará en el Real Madrid Baloncesto, con poco protagonismo en el sistema Sergio Scariolo, y ya hay cuatro alternativas sobre la mesa, mientras la opción de Nadir Hifi sigue rodeada de dudas.

Desde los despachos liderados por Sergio Rodríguez, la prioridad pasa por incorporar un escolta que no sea una gran estrella de la Euroliga, pero que sí aporte amenaza exterior y, sobre todo, solidez defensiva. La vía de un agente libre procedente de la NBA no se descarta —más aún tras liberar plazas de extracomunitario con Chuma Okeke y Gabriel Deck—, aunque en estos momentos seducen más las opciones con experiencia en Euroliga para el Real Madrid Baloncesto.

Los cuatro nombres que maneja el Real Madrid Baloncesto son Jimmy Clark, Jared Rhoden, Armoni Brooks y Matthew Strazel. El primero, actualmente en el Maccabi Tel Aviv y formado en los Rams de VCU, promedia 9 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias en Euroliga. Por su parte, Rhoden, con experiencia NBA en Detroit Pistons y Charlotte Hornets, se ha estrenado este curso en la Euroliga con el París, donde firma medias de 12 puntos y 2,8 rebotes en 21 encuentros.

Matthew Strazel, en el AS Monaco Basket desde 2022, apunta a cambiar de aires por todos los problemas en el club y afrontar una nueva etapa lejos del Principado. El base francés promedia esta temporada 8,7 puntos y 3,4 asistencias en Euroliga. El cuarto nombre es Armoni Brooks, actualmente en Olimpia Milano, cuyo perfil destaca por ser el más productivo a nivel estadístico desde la parcela ofensiva de los cuatro candidatos, con medias de 12,6 puntos y 3,5 rebotes.