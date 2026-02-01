La Liga U encara su segunda fase en su temporada inaugural, y el Barça Basket se destaca gracias al talento de sus jóvenes canteranos. Más allá de los resultados, uno de los principales atractivos es descubrir a las futuras estrellas que esta competición puede ofrecer. Solobasket se adelanta y presenta su Top 5 de la temporada, señalando a los jugadores con mayor proyección en esta primera edición.

Ranking de jugadores de Liga U

5 – Joaquim Boumtje Boumtje

Club : Barça Basket

: Barça Basket Posición : Ala-pívot

: Ala-pívot Nacionalidad : Estados Unidos

: Estados Unidos Edad: 16

Resulta complicado señalar a la gran figura del filial del Barça Basket, ya que varios jugadores combinan minutos entre el equipo junior, el tercer equipo de Copa Catalunya de la FCBQ y la Liga U. Talentos como Mohamed Dabone, Nikola Kusturica o Sayon Keita destacan en el equipo líder de la clasificación, pero es Boumtje Boumtje quien reúne todos los ingredientes para ser considerado la auténtica estrella del grupo.

Decidió dar el salto al Barça Basket, formando parte ya de las categorías inferiores del USA Team, y se perfila como un jugador con el talento y las cualidades para soñar con la NBA. En la Liga U, brilló especialmente en el duelo ante Manresa, firmando 31 puntos y 38 de valoración, y promediando 15,4 puntos, seis rebotes y 16 de valoración por partido. Aunque se espera que sea una pieza clave para el equipo Junior en el NextGen de Euroliga, sus primeros meses en la Liga U ya han dejado momentos destacados que demuestran su potencial.

4 – Wilmer Mejía

Club : Unicaja Alhaurín de la Torre

: Unicaja Alhaurín de la Torre Posición : Escolta

: Escolta Nacionalidad : República Dominicana

: República Dominicana Edad: 22

Es uno de los jugadores más experimentados de la competición y la gran estrella del Unicaja, aunque Butajevas también ha dejado momentos destacados a lo largo de la temporada. El equipo forma parte del grupo B en esta segunda fase, con el dominicano como referencia principal, promediando 19,7 puntos por partido, junto a 4,8 rebotes y tres asistencias.

Mejía es un jugador experimentado, pese a ser su primera experiencia en España, ya que pasó dos años becado en California con la academia NBA perfeccionando su formación y, en temporadas anteriores, participó en una Liga de Desarrollo sub-22 con Bameso Bulldogs, creada en la República Dominicana con el mismo objetivo que busca la iniciativa española.

3 – Dylan Bordón

Club : Fundación CB Canarias

: Fundación CB Canarias Posición : Base

: Base Nacionalidad : Argentina

: Argentina Edad: 21

Es uno de los mejores bases de la Liga U y llegó al conjunto canarista el pasado mes de agosto procedente de Gran Canaria. Rápidamente se ha convertido en la gran referencia de la entidad aurinegra, promediando 19,4 puntos y cinco rebotes por partido, y destacando con una actuación estelar de 35 puntos ante Valencia al inicio de la competición.

El base de Ciudad de Corrientes, al norte de Argentina, ha tenido protagonismo esta temporada con Tenerife, disputando dos partidos en la Liga Endesa y tres en la Basketball Champions League, con números de 5,7 puntos y dos asistencias. Bordón se distingue por su gran visión de juego y su eficacia en los movimientos tras bote, y apunta a convertirse en un jugador habitual de la Liga Endesa de cara a la temporada 2026-27.

2 – Pau Torrens

Club : Amara Lleida

: Amara Lleida Posición : Alero

: Alero Nacionalidad : España

: España Edad: 18

Líder en anotación de la Liga U con 22 puntos por partido, además de aportar cinco rebotes y tres asistencias para un total de 21,8 de valoración, se ha consolidado como uno de los MVP de la competición y el gran referente de Lleida en esta primera temporada del torneo español. Formado en las categorías inferiores de Bahía San Agustín, pasó por Valencia Basket e incluso tuvo una experiencia en Canadá. Actualmente brilla en Lleida junto a Ibrahima Khalilou Dabo, dentro del sistema de Borja Comenge. El gran interrogante es si en el futuro logrará integrarse en el proyecto de Gerard Encuentra en la Liga Endesa.

1 – Joaquin Taboada

Club : Burgos Grupo de Santiado

: Burgos Grupo de Santiado Posición : Alero

: Alero Nacionalidad : Uruguay

: Uruguay Edad: 18

Es una de las grandes estrellas de la competición y el líder indiscutible de Burgos, promediando 20 puntos, 5,6 rebotes y 3,6 asistencias por partido, con un total de 19,8 de valoración. Se le proyecta como el futuro referente de Uruguay, tras formarse en España en la Pablo Laso Academy, pasar por Gran Canaria y recalar hace unos meses en Burgos, donde continúa su crecimiento.

Formando un gran tándem junto al argentino Ramiro Rodríguez, Taboada destaca por sus buenos porcentajes, manejo de balón y capacidad anotadora desde la posición de tres. Sus 27 puntos ante CB Canarias, logrados hace unos días, representan su récord personal en la Liga U 22, mientras Burgos compite en el grupo A de la segunda fase.

Tercer quinteto ideal Liga U22

Base : Manuel Trujillo (Unicaja)

: Manuel Trujillo (Unicaja) Escolta : Andrej Bjelic (Real Madrid)

: Andrej Bjelic (Real Madrid) Alero : Adrián Torres (Joventut Badalona)

: Adrián Torres (Joventut Badalona) Ala-pívot : Urko Madariaga (Bilbao Basket)

: Urko Madariaga (Bilbao Basket) Pívot: Mohamed Dabone (Barça Basket), Mohamed Sangare (Fundación CB Canarias)

Segundo quinteto ideal Liga U22

Base : Ferran Mauri (Joventut Badalona)

: Ferran Mauri (Joventut Badalona) Escolta : Egor Amosov (Real Madrid)

: Egor Amosov (Real Madrid) Alero : Xabier López (Fundación CB Canarias)

: Xabier López (Fundación CB Canarias) Ala-pívot : Wilfried Arthir Tsafack (Gran Canaria)

: Wilfried Arthir Tsafack (Gran Canaria) Pívot: Lee Aliya (UCAM Murcia)

