El mercado de fichajes ha tomado una velocidad más pausada, pero eso no significa que los movimientos no se den, además de que son varios los equipos ACB que todavía deben completar sus plantillas con las últimas incorporaciones. Y en eso, aunque con menos ruido, se ha dado un bombazo dentro de la propia competición y dos máximos rivales.

Dylan Bordón: el fichaje que enfrenta a La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria

Este miércoles, La Laguna Tenerife anunció la incorporación del argentino Dylan Bordón para las próximas dos temporadas con dos más opcionales, como un movimiento de futuro, y con el que el joven base, con pasaporte comunitario de Italia, puede adquirir experiencia de la mano de Marcelinho Huertas.

Hasta ahí un movimiento normal en el mercado de fichajes, si no fuera porque proviene de uno de los máximos rivales de La Laguna Tenerife, Dreamland Gran Canaria, y por las maneras en las que se ha llevado su salida del club claretiano.

✍️ ¡Talento joven para filas aurinegras!



Dylan Bordón, nuevo jugador del @CB1939Canarias para las dos próximas temporadas, con opción a dos temporadas más.#MercadoACB#LigaEndesa pic.twitter.com/TsmiBdyCeD — Liga Endesa (@ACBCOM) August 13, 2025

Fue el propio presidente de la entidad, Sitapaha Savané en el que en una reciente entrevista comentaba las maneras en las que se ha dado la salida de Dylan Bordón y que han llevado al fichaje por parte de los aurinegros:

“Le quedaba una opción para renovar por parte del club y ya se había perdido un año de los cuatro que le habíamos fichado, por la lesión de rodilla. El director técnico ha estado detrás de sus agentes durante tres meses y ni siquiera se han dignado en contestar, lo que me parece bastante feo hacia un club que le acogió y le ha llevado hasta aquí. Por lo menos podía haber contestado, aunque fuera para decir que no”, desvelaba el presidente de Gran Canaria.

Savané, además, añadió que se le había planteado continuar y que la contestación que recibieron les sorprendió de forma negativa: “Se le planteó una extensión de su contrato para varios años y no recibimos una respuesta hasta el último día, forzando algo que me parece un acto de mala educación por parte de sus agentes. Es una respuesta que no valora el estar aquí y en este club sólo queremos gente que quiera estar. Nos ha sentado bastante mal su actitud”, reflejaba en la mencionada entrevista.

La carrera de Dylan Bordón con Gran Canaria

Antes de su salida y fichaje por La Laguna Tenerife, Dylan Bordón tuvo oportunidad en el Dreamland Gran Canaria, en el que llegó a debutar con el primer equipo hace unos meses a las órdenes de Jaka Lakovic tanto en Liga Endesa como en Eurocup debido a su papel en Segunda FEB.

El base argentino llegó en el verano de 2022 con 18 años a Gran Canaria para reforzar al filial en Segunda FEB, y se convirtió en uno de los más destacados en la pretemporada 23-24. Sin embargo, una grave lesión en el cruzado y menisco de la rodilla izquierda frenó su progresión, a pesar de que cuando se recuperó consiguió unos interesantes promedios de 17,4 puntos, 4,5 asistencias y 18,6 de valoración que han llamado la atención para convertirse en fichaje de La Laguna Tenerife.

Así está la plantilla de La Laguna Tenerife 25-26