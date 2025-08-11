El complicado inicio del Real Madrid tanto en Euroliga como en ACB hizo que los blancos comenzaran en el mercado de fichajes para la próxima temporada más pronto de lo que era habitual y mantenerse activo para incorporaciones temporales. Así, el equipo cerró dos nuevos jugadores antes del verano y uno de ellos llega tras una interesante trayectoria.

David Krämer: de sus inicios en Austria y Ulm a fichaje del Real Madrid

De los fichajes del Real Madrid para la temporada 25-26, la primera con Sergio Scariolo al frente del banquillo, uno de los más hablados fue el de David Krämer, que se habría cerrado antes de acabar la campaña en la que destacó como una de las revelaciones con La Laguna Tenerife en su segundo año en ACB.

Antes de ello, el jugador nacía en Myjava, Eslovaquia, donde jugaba su padre Roman Krämer, que también se dedicaba al baloncesto profesional y que había nacido en República Checa cerca de la frontera con Alemania. Siendo muy pequeño su familia se mudó a Austria y sería en este país donde crecería y daría sus primeros pasos en el deporte de la canasta.

Así, David Krämer hizo su debut profesional con los Oberwart Gunners de la liga austríaca con 17 años en 2013, y que le llevaría a llamar la atención de Ratiopharm Ulm, uno de los equipos alemanes con más cantera y destacado trabajo de prospectos, donde fue el mejor joven de la temporada 2016-17 en ProB, tercera división alemana.

La frustración NBA con la G-League para regresar a Alemania y brillar en ACB

Cinco años son los que el ahora fichaje del Real Madrid pasó por Ratiopharm Ulm en Alemania hasta que quiso cruzar el charco y presentarse en el draft NBA 2019, donde no fue seleccionado, pero participaría en la Summer League con los Phoenix Suns y jugaría en su afiliado en G-League, donde promedió 8,2 puntos por partido.

Sin embargo, su experiencia en G-League no sería definitiva y regresaría a Alemania de la mano del Bayern de Munich en 2021, aunque su gran oportunidad le llegaría de la mano del Basketball Löwen Braunschweig con el español Jesús Ramírez, con el que había trabajado en Ulm. Aquí sería donde David Krämer se haría un nombre en el baloncesto alemán y europeo con un promedio de 17,6 puntos por encuentro, siendo uno de los mejores jugadores ofensivos.

Esto llamó la atención de Covirán Granada, que lo fichó para su temporada 2023-24, y que le serviría para luego seguir escalando en ACB con su fichaje por La Laguna Tenerife, donde se ha asentado en Liga Endesa con una gran mejoría y desplegando su potencial ofensivo que ha hecho que el Real Madrid lo firme para la campaña 25-26.

