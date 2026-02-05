Valencia Basket llega a su próximo compromiso de Euroliga con malas sensaciones tras caer estrepitosamente en Turquía ante el Anadolu Efes. Los de Pedro Martínez, que solo cuentan con la baja de Costello, buscarán volver a la victoria frente al conjunto israelí, que podría no disponer de una de sus principales armas ofensivas, seria duda para el partido.

La duda de Elijah Bryant puede ser clave para Valencia Basket

Elijah Bryant es duda para el partido de Euroliga contra el Valencia Basket, una posible ausencia que sería un duro varapalo para el conjunto israelí, ya que su baja se ha notado de forma clara en el rendimiento del equipo. La racha de tres derrotas consecutivas del Hapoel Tel Aviv ha coincidido con la ausencia de su jugador más determinante, lo que refuerza la idea de que su regreso podría cambiar el devenir del encuentro.

El escolta ha firmado una primera mitad de temporada sobresaliente y es una pieza clave en el Hapoel Tel Aviv. Promedia 15,0 puntos, 6,0 rebotes totales (4,9 defensivos) y 3,1 asistencias, alcanzando los 20,4 créditos de valoración, el cuarto mejor registro de toda la Euroliga. Además, es el jugador que más tiempo permanece en pista (29:56 minutos), el segundo que más faltas recibe (4,9) y aporta amenaza exterior con un 38% en triples, cifras que explican por qué su presencia es fundamental para las aspiraciones del conjunto israelí y por qué el Valencia Basket espera que no pueda jugar.

Un viaje silenciado de Valencia Basket ante Hapoel Tel Aviv

El Valencia Basket ha afrontado su desplazamiento a Israel con máxima discreción por motivos de seguridad, tras los incidentes vividos en anteriores compromisos en la zona. El club valenciano ha decidido no ofrecer información a los medios sobre el viaje, la estancia ni los planes de regreso a España antes de medirse este jueves al Hapoel Tel Aviv en partido de Euroliga.

Como ya ocurrió en visitas anteriores, el equipo contará con un amplio dispositivo de protección, con refuerzos en los aeropuertos, escolta en los desplazamientos y seguridad privada. Una medida preventiva habitual en los viajes a Israel, en un contexto de especial sensibilidad, para garantizar la seguridad de jugadores y cuerpo técnico.

¿Cuándo y dónde es el Hapoel Tel Aviv vs Valencia Basket?

El partido entre Hapoel Tel Aviv y Valencia Basket se disputará este jueves 5 de febrero a las 20:00 horas en el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv y podrá verse en directo por Movistar+, concretamente en M+ Vamos (diales 8 y 50), plataforma que posee los derechos de retransmisión de la Euroliga en España.