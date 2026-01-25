Valencia Basket sigue compaginando a las mil maravillas un calendario muy exigente con ACB y Euroliga de por medio. Con todos los jugadores aportando y dando nivel para poder sacar resultados, hay uno que está destacando sobre el resto y que ya es uno de los grandes líderes del conjunto de Pedro Martínez, hasta tal punto que es uno de los mejores interiores de la competición.

Jaime Pradilla vuelve a ser decisivo en Valencia Basket

Jaime Pradilla ha firmado un encuentro sobresaliente en la pista del Gran Canaria y ha sido el gran sostén del Valencia Basket en una victoria histórica para los taronja. El ala-pívot ha sido el jugador más completo y sus números así lo reflejan: 13 puntos, 13 rebotes (récord personal), 4 asistencias y 3 recuperaciones, alcanzando 28 créditos de valoración, el mejor del encuentro.

Su impacto se reflejó también en el juego colectivo, convirtiéndose en el interior con más asistencias por partido de la Liga Endesa (2,3) y participando de forma directa en varias canastas decisivas cuando la ventaja se redujo en el último cuarto. Pradilla ha sido el referente estadístico del Valencia Basket, en una victoria que corta la racha negativa a domicilio ante el Gran Canaria, asegurando asegura el billete como cabeza de serie para la Copa del Rey.

Un histórico Valencia Basket con Jaime Pradilla de MVP

Valencia Basket ha completado la mejor primera vuelta de su historia combinando ACB y Euroliga, un dato que se consolida tras el triunfo en la pista del Gran Canaria. La victoria no solo puso fin a una racha negativa de casi diez años sin ganar allí en la Liga Regular, sino que permitió al equipo alcanzar 13 triunfos en la primera vuelta de la ACB, algo inédito para el club en una temporada con doble competición europea.

Pese a los momentos de dificultad y a un mes de enero cargado de partidos, el Valencia Basket ha sabido sostener su rendimiento, cerrar encuentros ajustados y maximizar sus recursos. Las trece victorias en 17 jornadas, sumadas al título de la Supercopa logrado al inicio del curso, reflejan el mejor arranque global de la entidad.

Los números imparables de Jaime Pradilla en ACB