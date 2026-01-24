La Liga Endesa sigue su curso en los días previos al arranque de la Copa ACB. A pesar de cerrar la entrega de billetes al torneo del KO, los clubes no cejan en su empeño de seguir creciendo. En este sentido, Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket buscan cambiar las cosas, pero de formas opuestas.
Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria se enfrentan en un momento de dudas
Nada tiene que ver la realidad de Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria. A pesar de ello, sí que es cierto que ambos combinados no viven su mejor momento competitivo. Un pequeño bache para los taronjas bajó ligeramente de la nube en la que vivía el equipo de Pedro Martínez. Por su lado, el cuadro insular vive una crisis mucho más pronunciada en Liga Endesa, que se ha materializado en acabar quedándose fuera de la Copa ACB.
Dreamland Gran Canaria vive un momento de dudas a nivel competitivo, además rodeado de informaciones sobre ciertos problemas en el plano económico. Con ánimo de revertir la situación tras tres partidos consecutivos con derrota, llegó Kassius Robertson. Valencia Basket aterriza en duelo de Liga Endesa tras tres victorias en los últimos ocho partidos. Eso sí, con jornadas dobles de Euroliga y un Real Madrid intratable en ACB.
Pedro Martínez y Jaka Lakovic ¿Quién marcará el ritmo del encuentro ACB?
Los estilos de Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket no pueden ser más opuestos. Los de Jaka Lakovic lideran la tabla de Liga Endesa en menor número de posesiones por partido. El cuadro insular es un equipo que sustenta en un número bajo de pérdidas, permitiendo pocos contrataques rivales. No obstante, su rival en Liga Endesa ACB es muy capaz de correr tras canasta, rebote o saque rápido.
Valencia Basket, en lo que a estilo se refiere, nada tiene que ver con Dreamland Gran Canaria. Si bien Burgos, Manresa y Zaragoza les han dado el sorpaso en Liga Endesa ACB en posesiones por 40 minutos, su capacidad de anotar en primeros segundos de posesión sigue fuera de toda duda. Además, con cero reparo para lanzar de 3, incluso en situaciones en llegada.