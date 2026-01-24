La Liga Endesa sigue su curso en los días previos al arranque de la Copa ACB. A pesar de cerrar la entrega de billetes al torneo del KO, los clubes no cejan en su empeño de seguir creciendo. En este sentido, Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket buscan cambiar las cosas, pero de formas opuestas.

Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria se enfrentan en un momento de dudas

Nada tiene que ver la realidad de Valencia Basket y Dreamland Gran Canaria. A pesar de ello, sí que es cierto que ambos combinados no viven su mejor momento competitivo. Un pequeño bache para los taronjas bajó ligeramente de la nube en la que vivía el equipo de Pedro Martínez. Por su lado, el cuadro insular vive una crisis mucho más pronunciada en Liga Endesa, que se ha materializado en acabar quedándose fuera de la Copa ACB.

¡Ya se conocen los HORARIOS de los siete partidos de la #CopaACB Valencia 2026!



🏀 𝘾𝙐𝘼𝙍𝙏𝙊𝙎 𝘿𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇

· Jueves 19 de febrero

Cuartos 1⃣ | ⏰ 18:00h

Cuartos 2⃣ | ⏰ 21:00h



· Viernes 20 de febrero

Cuartos 3⃣ | ⏰ 18:00h

Cuartos 4⃣ | ⏰ 21:00h



🏀 𝙎𝙀𝙈𝙄𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇

— Liga Endesa (@ACBCOM) January 22, 2026

Dreamland Gran Canaria vive un momento de dudas a nivel competitivo, además rodeado de informaciones sobre ciertos problemas en el plano económico. Con ánimo de revertir la situación tras tres partidos consecutivos con derrota, llegó Kassius Robertson. Valencia Basket aterriza en duelo de Liga Endesa tras tres victorias en los últimos ocho partidos. Eso sí, con jornadas dobles de Euroliga y un Real Madrid intratable en ACB.

Pedro Martínez y Jaka Lakovic ¿Quién marcará el ritmo del encuentro ACB?

Los estilos de Dreamland Gran Canaria y Valencia Basket no pueden ser más opuestos. Los de Jaka Lakovic lideran la tabla de Liga Endesa en menor número de posesiones por partido. El cuadro insular es un equipo que sustenta en un número bajo de pérdidas, permitiendo pocos contrataques rivales. No obstante, su rival en Liga Endesa ACB es muy capaz de correr tras canasta, rebote o saque rápido.

🎙 Jaka Lakovic: "Hay que controlar bien la transición ofensiva de Valencia Basket".



▪ El esloveno remarcó también la importancia de salir con esfuerzo y energía para afrontar un encuentro de enorme nivel.



— Dreamland Gran Canaria (@GranCanariaCB) January 24, 2026

Valencia Basket, en lo que a estilo se refiere, nada tiene que ver con Dreamland Gran Canaria. Si bien Burgos, Manresa y Zaragoza les han dado el sorpaso en Liga Endesa ACB en posesiones por 40 minutos, su capacidad de anotar en primeros segundos de posesión sigue fuera de toda duda. Además, con cero reparo para lanzar de 3, incluso en situaciones en llegada.