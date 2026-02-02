Valencia Basket y Anadolu Efes se verán las caras en la próxima jornada de la Euroliga, en un duelo entre dos equipos con dinámicas diferentes que medirá a Pablo Laso y Pedro Martínez, dos técnicos españoles que se mantienen un gran respeto mutuo y que figuran entre los entrenadores más cotizados del baloncesto español. El exentrenador del Real Madrid ha hablado sobre el conjunto taronja y ha destacado la notable mejoría que ha experimentado la plantilla en las últimas temporadas.

Pablo Laso y la mejora de Valencia Basket

Pablo Laso ha concedido una entrevista a Europa Press en la que ha repasado la actualidad de su próximo rival en la Euroliga, el Valencia Basket de Pedro Martínez. El técnico del Anadolu Efes no tiene dudas sobre el nivel que está mostrando el conjunto valenciano y cree que es un equipo preparado para aspirar a lo máximo: “Valencia ha mejorado mucho en un aspecto clave para la Euroliga, que es la profundidad de plantilla. Ahora mismo tienen 14 jugadores y todos pueden hacerte daño. Eso en esta competición es fundamental”.

Además, el exentrenador del Real Madrid ha puesto en valor el trabajo de Pedro Martínez y ha hecho hincapié en los aspectos en los que el equipo ha mejorado respecto a otras temporadas: “Han añadido músculo interior, que probablemente era lo que más les faltaba para competir bien en la Euroliga, y han sumado jugadores que han crecido mucho. Hablar de Final Four son palabras mayores, pero están compitiendo muy bien y, como mínimo, Valencia se ha metido de lleno en el debate. Eso ya tiene muchísimo mérito”.

Pablo Laso y sus inicios en Anadolu Efes antes de Valencia Basket

Pablo Laso ha reconocido que su llegada al Anadolu Efes se ha producido en un escenario especialmente complejo, marcado por un profundo proceso de cambios en el club y una plaga de lesiones que condiciona el trabajo diario: “No es la mejor situación porque estamos teniendo una temporada complicada y muchas bajas importantes. Cuando tienes tantos lesionados no puedes cerrar el equipo ni trabajar con continuidad, y eso para un entrenador que llega a mitad de temporada es muy difícil”.

En ese contexto, el técnico español se centra en recuperar a uno de sus jugadores clave, Shane Larkin, aunque pide paciencia con su proceso: “Ahora mismo mi primer objetivo es recuperarlo. Larkin es un jugador que da confianza, que lidera y que te puede ganar partidos él solo, pero no podemos forzarle. Aunque tengamos este problema, nuestra obligación es seguir trabajando y crecer como equipo, sin excusas”.

¿Hubon contactos entre España y Pablo Laso?

Por último, Pablo Laso también quiso aclarar su posible fichaje por la selección española, dejando claro que en ningún momento estuvo cerca de producirse: “A mí nadie se acercó ni habló conmigo, así que cerca no estuvo. Creo que el baloncesto español está en buenas manos y soy optimista con el futuro de la selección, porque hay muy buenos jugadores y una estructura sólida”.