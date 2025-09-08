Sergio Scariolo cerró una histórica etapa al frente de la selección española masculina de baloncesto tras más de una década en el cargo marcada por títulos y una transición generacional. Con 222 partidos dirigidos y ocho medallas, incluyendo el Mundial 2019 y cuatro oros europeos, el técnico italiano es el seleccionador más exitoso de España. El nuevo entrenador del Real Madrid tendrá un sustituto en los próximos días y hay varios nombres que cogen fuerza.

Los cuatro entrenadores que baraja España para el banquillo

Tras la marcha de Sergio Scariolo y la eliminación de España en la fase inicial del Eurobasket 2025, la Federación Española de Baloncesto se centra ahora en encontrar un nuevo seleccionador. Tal y como ha avanzado Marca, entre los nombres que suenan destacan Pablo Laso, Xavi Pascual y Chus Mateo, todos libres de contrato, además de Jaume Ponsarnau, actual técnico de la selección B y vinculado al Bilbao Basket hasta 2026.

Pablo Laso:

Pablo Laso se perfila como un candidato de peso para dirigir a la selección española gracias a su amplia experiencia y trayectoria de éxitos en ACB y Euroliga. Tras once temporadas al frente del Real Madrid, donde conquistó 22 títulos y marcó una era, el técnico vitoriano está libre de contrato después de finalizar su etapa en el banquillo de Baskonia.

Xavi Pascual:

Xavi Pascual, actualmente sin equipo tras cinco exitosas temporadas en el Zenit de San Petersburgo, es otro de los nombres en la lista de la FEB. Con una Euroliga y múltiples títulos conquistados durante su etapa en el Barça Basket, el técnico de Gavá es considerado uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa. El único impedimento es que el técnico declaró públicamente que le gustaría tener un año sabático.

Chus Mateo:

Chus Mateo es otra de las opciones que contempla la FEB para suceder a Sergio Scariolo. Tras dirigir tres temporadas al Madrid y conquistar seis títulos, Mateo está actualmente sin equipo y ha mostrado públicamente su ilusión por liderar al combinado nacional. Además, un punto a su favor es que ha trabajado con Scariolo durante varios años como asistente.

Jaume Ponsarnau:

Jaume Ponsarnau es el candidato de perfil más bajo y menos mediático pero con amplia trayectoria en la ACB, habiendo dirigido equipos como Manresa, Gipuzkoa, Valencia Basket, Casademont Zaragoza y Bilbao Basket. Ponsarnau conoce bien la FEB tras su etapa como asistente de Scariolo y como primer seleccionador de la España B, trabajando con jóvenes promesas.

La decisión de España en el banquillo tras Scariolo

Apenas han pasado unos días desde la eliminación de España en el Eurobasket tras caer con Grecia, poniendo fin a una etapa gloriosa con Scariolo al frente. La prioridad de la Federación Española de Baloncesto, concretamente de su presidenta Elisa Aguilar, es encontrar a un nuevo seleccionador que lidere al equipo en los próximos desafíos, entre ellos la clasificación para el Mundial de 2027.

Elisa Aguilar no dio muchas pistas sobre el nuevo seleccionador, pero pidió paciencia para elegir la opción correcta: “Nos tomaremos el tiempo que sea necesario porque la decisión es importante. Seguimos con esa reflexión interna y ese análisis continuo, pero lo que venga en el futuro será en el futuro. Cuando volvamos a España y tengamos decidido el nombre, lo anunciaremos”.

Próximos compromisos de España tras el Eurobasket

La Selección española de baloncesto afronta ahora su camino hacia la clasificación para el Mundial de Qatar 2027 el 27 de noviembre en Copenhague frente a Dinamarca. España forma parte del grupo A junto a Georgia y Ucrania, debiendo acabar entre los tres primeros para enfrentarse luego a los equipos del grupo B, que incluye a Grecia, Montenegro, Portugal y Rumanía. Las Ventanas FIBA complican el panorama, ya que los jugadores de Euroliga, NBA y NCAA no estarán disponibles.