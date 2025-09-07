El Real Madrid arrancó este sábado su pretemporada con una contundente victoria ante el Alba Berlín en el XIV Torneo Costa del Sol, imponiéndose 90-65 en el Palacio de Deportes San Miguel de Torremolinos. El equipo blanco dejó el partido prácticamente sentenciado desde el primer cuarto con un parcial de 27-12, que le permitió marcharse al descanso con una ventaja cómoda (52-36). Scariolo, que vio el encuentro desde la grada, presenció la actuación de varios de sus fichajes veraniegos, que fueron la nota más positiva del choque.

Okeke y Almasa impresionan en su primer partido en el Real Madrid

Okeke dejó una grata impresión en su primer amistoso con el Real Madrid. Partió como ala-pívot y más tarde actuó de alero, mostrando polivalencia para adaptarse a distintas posiciones. Aunque su tiro exterior aún no es su principal arma (1/4 en triples), el estadounidense firmó 9 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

☑️ Debut

☑️ Primeros puntos

🤩 @Chuma_Okeke ➕ Izan Almansa pic.twitter.com/ol2GblkW08 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 6, 2025

Por su parte, Almansa también brilló en sus primeros minutos con la elástica blanca, dejando claro su potencial ofensivo. Con solo 15 minutos en cancha, anotó 9 puntos y capturó 4 rebotes, destacando su buena mano desde fuera con un triple. Su actuación refuerza la idea de que puede ser un recurso muy útil para Scariolo a lo largo de la temporada en la línea interior y descarta, en un principio, el escenario de salir cedido..

Los líderes del Real Madrid para Scariolo

Facundo Campazzo volvió a brillar como líder del Real Madrid en el primer amistoso de pretemporada. El base argentino fue el referente del equipo, aportando 16 puntos con un 4/5 en triples, 5 asistencias y un rebote, alcanzando 26 de valoración. Su dirección de juego resultó clave en un encuentro que el conjunto madridista dominó de principio a fin.

Además de Campazzo, otros jugadores destacaron como el caso de Bruno Fernando, que se mostró en un gran estado de forma tras el Afrobasket (14 puntos), mientras que Tavares aportó 10 puntos y 4 rebotes. La contribución de Okeke, Almansa y los juniors completó un bloque equilibrado, dejando buenas sensaciones en el primer test del nuevo proyecto de Scariolo.

Próximo partido para el Real Madrid de Scariolo

El Real Madrid se enfrentará este domingo al Unicaja en el Martín Carpena a las 18:00 horas, manteniendo prácticamente la misma plantilla que disputó el primer amistoso ante el Alba Berlín, con Campazzo, Llull, Tavares, Bruno Fernando, Okeke y Almansa como principales referencias. La ausencia de Scariolo en el banquillo hará que Stefan Ivanovic, hijo de Dusko Ivanovic, tome el mando del equipo.