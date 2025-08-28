El baloncesto no deja de regalar curiosidades. La última viene del nuevo fichaje del Real Madrid, que sorprendió a todos al aclarar cómo se pronuncia de verdad su apellido. Lo que parecía evidente resulta que no lo es tanto, y la anécdota ya está dando la vuelta al mundo.
Chuma Okeke no es “Okí-ki”
Durante años, muchos narradores y aficionados pronunciaron el apellido del jugador como Oki-ki. Sin embargo, en una entrevista reciente, el propio Chuma Okeke explicó que tras profundizar en sus raíces nigerianas, descubrió la forma más fiel y precisa de decirlo: “Okay-kay”. Una diferencia sutil, pero importante para respetar su identidad y herencia cultural.
El peso de la herencia nigeriana
Chuma Okeke decidió hacer este ajuste tras conocer más sobre sus orígenes familiares en Nigeria. Como muchos jugadores de la diáspora africana, recuperar la pronunciación correcta de su apellido no es solo una cuestión de detalle, sino también de orgullo cultural. En sus palabras, quiere ser lo más exacto posible y que su nombre suene como debería sonar en la tradición de su país de origen.
Una anécdota que engancha al madridismo
El Real Madrid Baloncesto ha incorporado a un jugador que no solo puede aportar en la cancha, sino también fuera de ella con este tipo de historias que humanizan al deportista. Ahora, la afición blanca no solo estará pendiente de sus puntos o rebotes, sino también de pronunciar correctamente su apellido. Una curiosidad atípica, pero perfecta para reforzar el vínculo entre el jugador y su nuevo público.
Lo que no sabías de Chuma Okeke
El nuevo fichaje blanco llega con un puñado de historias y datos que lo hacen todavía más interesante:
- Origen del nombre: su nombre completo es Chukwuma, que en nigeriano significa “Dios sabe”.
- Mr. Georgia Basketball (2017): en instituto promedió 24,4 puntos y 15 rebotes por partido.
- Draft NBA 2019: fue elegido en el puesto 16 por Orlando Magic pese a una grave lesión de rodilla en la NCAA.
- Jugador versátil: puede jugar de alero o ala-pívot, destacando por su capacidad defensiva y el tiro exterior.
- Debut retrasado: no pudo estrenarse en la NBA hasta 2020 por su recuperación.
- Números NBA: disputó 198 partidos entre Magic, Sixers y Cavs, con promedios de 6,3 puntos y 3,8 rebotes.
- Mejores actuaciones: llegó a anotar 26 puntos en un partido y firmó un doble-doble de 14 puntos y 15 rebotes.
- G League destacado: con los Westchester Knicks promedió 16,7 puntos y 8,3 rebotes, siendo incluido en el All-NBA G League Third Team.