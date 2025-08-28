El baloncesto no deja de regalar curiosidades. La última viene del nuevo fichaje del Real Madrid, que sorprendió a todos al aclarar cómo se pronuncia de verdad su apellido. Lo que parecía evidente resulta que no lo es tanto, y la anécdota ya está dando la vuelta al mundo.

Chuma Okeke no es “Okí-ki”

Durante años, muchos narradores y aficionados pronunciaron el apellido del jugador como Oki-ki. Sin embargo, en una entrevista reciente, el propio Chuma Okeke explicó que tras profundizar en sus raíces nigerianas, descubrió la forma más fiel y precisa de decirlo: “Okay-kay”. Una diferencia sutil, pero importante para respetar su identidad y herencia cultural.

Chuma Okeke’s name is actually pronounced Okay-kay. He says he learned more about his Nigerian background over the summer and would like to be as accurate as possible. — Jake Chapman (@JakeChapmanOM) September 26, 2022

El peso de la herencia nigeriana

Chuma Okeke decidió hacer este ajuste tras conocer más sobre sus orígenes familiares en Nigeria. Como muchos jugadores de la diáspora africana, recuperar la pronunciación correcta de su apellido no es solo una cuestión de detalle, sino también de orgullo cultural. En sus palabras, quiere ser lo más exacto posible y que su nombre suene como debería sonar en la tradición de su país de origen.

Una anécdota que engancha al madridismo

El Real Madrid Baloncesto ha incorporado a un jugador que no solo puede aportar en la cancha, sino también fuera de ella con este tipo de historias que humanizan al deportista. Ahora, la afición blanca no solo estará pendiente de sus puntos o rebotes, sino también de pronunciar correctamente su apellido. Una curiosidad atípica, pero perfecta para reforzar el vínculo entre el jugador y su nuevo público.

Lo que no sabías de Chuma Okeke

El nuevo fichaje blanco llega con un puñado de historias y datos que lo hacen todavía más interesante: