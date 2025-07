Xavi Pascual quiere volver a un banquillo de Euroliga tras cinco temporadas en Zenit y esperará esa oportunidad, sin prisa. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el entrenador de Gavá hizo un repaso por muchos momentos, etapas, opciones de llegar al Barça y de la etapa reciente por Rusia. Sin embargo, se detuvo de manera detallada por su final de aventura en el Barça Basket y de la separación final entre el técnico y la directiva un 28 de junio de 2016.

Xavi Pascual: “Perdimos los fichajes de Jaycee Carroll y Rudy Fernández. Aquello lo cambió todo”

El laureado técnico catalán tomó las riendas del banquillo del Barça Basket en la temporada 2007-2008 tras el cese de Dusko Ivanovic -era el segundo entrenador del montenegrino-, llegando a proclamarse campeón de Euroliga en 2010 tras crear un roster temido y muy bien trabajado con fichajes como Lorbek, Ricky Rubio o Pete Mickeal.

📷👏 Antes del partido, el @FCBbasket ha homenajeado a Xavi Pascual. Esto es lo que ha pasado: https://t.co/WYtBmbbUh9 #FCBPAO pic.twitter.com/ARBkHiy1Mm — Barça Basket (@FCBbasket) December 2, 2016

Esos excelentes movimientos se traducían en títulos, pero todo cambió con la no llegada de dos jugadores que podrían haber mantenido el nivel de exigencia para luchar por todo varios años más en Europa. “Llega un momento muy trascendente, que es cuando perdemos los fichajes de Jaycee Carroll y Rudy Fernández. Eso cambia totalmente el signo del futuro. Yo recuerdo haberle preguntado al club “soy conscientes de lo que estamos haciendo? Si perdemos estos dos jugadores, muy probablemente todo va cambiar”. Y ese tándem de posibles fichajes se unió al Real Madrid junto a piezas como Llull, Sergio Rodríguez, Mirotic o Felipe Reyes.

El proyecto del Barça Basket con Xavi Pascual fue cayendo con el paso del tiempo hasta romperse el vínculo entre la junta azulgrana y el entrenador para la salida final del catalán en junio de 2016. “Sentían que había acabado una etapa. El Barcelona esto es muy sencillo: cuando el club deja de proteger al entrenador, el entrenador está muerto“, explica Pascual durante la entrevista.

“El club no me protegió”

Momentos importantes, detalles, instantes aparecen en esta larga entrevista de Xavi Pascual tras finalizar su periplo por el Zenit de la VTB de Rusia. Ese final de etapa en el Barça Basket es importante y duro: “Los dos últimos años en el Barça fueron muy complicados. El club no me protegió y desde febrero de 2016, hubo gente que no me dirigió la palabra, nadie quería morir conmigo“. Por aquel entonces, Josep Maria Bartomeu era el presidente del FC Barcelona, con Rodrigo De la Fuente como director del área deportiva de baloncesto.

El Club anuncia oficialmente el adiós de Xavi Pascual como primer entrenador del @FCBbasket #fcblive pic.twitter.com/zxyY7JW8Pg — Barça Basket (@FCBbasket) June 28, 2016

Su posible fichaje como nuevo inquilino del banquillo del Barça Basket es parte de la rumorología desde hace tiempo; sin embargo, Xavi Pascual niega cualquier negociación pasada y de presente con la actual Junta Directiva que preside Joan Laporta. Ahora aguarda y espera la posible llamada de algún equipo de Euroliga y volver a una competición que no disputa desde hace varias temporadas.