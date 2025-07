Pocos entrenadores han marcado la historia del Barça Basket, como lo hizo Xavi Pascual. Actualmente, el club atraviesa un valle competitivo tras dos temporadas en blanco. Esta circunstancia ha hecho que este verano los rumores de cambio en el banquillo acrecentaran, aunque por el momento la continuidad de Joan Peñarroya parece consolidarse. Sin embargo, la rescisión del contrato de Xavi Pascual con Zenit hace semanas supuso un pequeño terremoto en la ciudad Condal.

Xavi Pascual niega los contactos con el Barça Basket, pero abre la puerta

La rescisión de contrato en Rusia levantó una oleada de rumores en el entorno del Barça Basket, aunque con la sombra de una posible llegada al Real Madrid preocupando a los culés. Sin embargo, Xavi Pascual, en una entrevista para Mundo Deportivo ha negado la mayor y al ser preguntado sobre si ha estado cerca de volver al FC Barcelona ha sido franco: “No, nunca. Se han dicho muchas cosas y muchas son invenciones de la gente”. Las palabras del técnico habrán caído como una losa en una afición que le guarda mucho cariño. No obstante, la leyenda culé ha abierto una pequeña puerta a su retorno.

Si bien, la ausencia de contactos entre el Barça Basket y Xavi Pascual ha podido sorprender, sobre todo dadas las circunstancias del equipo, el técnico catalán también ha dejado en esa misma entrevista unas declaraciones llamativas sobre su relación con el club y la posibilidad de regresar. Tras negar las negociaciones, ha dejado claro que su relación con Joan Laporta es buena: “tengo una gran relación con el presidente y si alguna vez considera que yo le puedo ayudar, sé que me contactará directamente”. Sin embargo, lo que ha sido su ‘coletilla’ final: “Y no será muy difícil”. Además, apuntalada con un rotundo: “El Barça cuando quiere algo lo consigue“.

El FC Barcelona parece no dudar este verano

A pesar del revuelo tras la temporada sin títulos, el rumbo del Barça Basket parece firme. La confianza en Joan Peñarroya parece mantenerse. Le avala que, a pesar de no haber alzado metal, el curso ha estado plagado de lesiones. Además, en materia de fichajes, se está optando por la veteranía. Además de Myles Cale y Juani Marcos, los dos nombres propios del verano son Tornike Shengelia y Will Clyburn, dos perfiles que suenan desde hace numerosas fechas y a por los que parecen haber ido sin vacile. Sin duda, Juan Carlos Navarro parece tener claro lo que necesita, solo está por ver si finaliza siendo un acierto o no.