Estambul se prepara para vivir un duelo especial en el Turkcell Basketball Center, donde Xavi Pascual debutará en su segunda etapa al frente del Barça Basket. El primer desafío será ante Anadolu Efes, un equipo que en el pasado intentó convencer al técnico catalán y que, tras la marcha de Ataman, todavía no ha encontrado la estabilidad necesaria para competir al máximo nivel frente al Fenerbahce en Turquía y luchar por los puestos más altos de la Euroliga.

Igor Kokoskov podría salir de Efes si cae ante Barça Basket

Anadolu Efes atraviesa un inicio irregular en la Euroliga, ocupando la decimosexta posición con un balance de 4-7, incluyendo un 2-4 como local, además de sumar dos derrotas en liga. La afición vuelve a ser testigo de un arranque desigual, tras los recientes pasos de Erdem Can, Tomislav Mijatovic, Luca Banchi y, desde este verano, Igor Kokoskov. El entrenador serbio, que llegó tras su experiencia como asistente en Dallas Mavericks, Brooklyn Nets y Atlanta Hawks, asumió el reto de devolver al Efes a la élite y recuperar el camino que en su día trazó Ataman.

Igor Kokoskov named new @AnadoluEfesSK coach



He signs a 3-year deal

Una victoria de Xavi Pascual al frente del Barça Basket podría poner en riesgo el puesto de Igor Kokoskov al frente de Anadolu Efes, con varios entrenadores sonando como posibles reemplazos, entre ellos Sfairopoulos o Trinchieri, quien ya estuvo vinculado al club en el pasado. Efes no logra alzarse con el título de la liga turca desde la temporada 2023-24, después de haber conquistado la Euroliga en 2020-21 y 2021-22 con el exitoso tándem Larkin & Micic.

La situación complicada de Anadolu Efes

La llegada de un Barça Basket en racha y con un nuevo entrenador complica aún más el panorama para Anadolu Efes, con Kokoskov cuestionado al frente del equipo. La situación se agrava por la ausencia de Larkin durante los próximos dos meses, la falta de Vincent Poirier desde el inicio de la temporada y la lesión de Beaubois, privando al conjunto turco de varias piezas clave.

El técnico serbio comentaba al respecto: “Es una regla no escrita que cuando un equipo cambia de entrenador, adquiere nueva energía. Están muy motivados para dar lo mejor de sí. Nuestro rival cuenta con muchos jugadores experimentados y de calidad en su plantilla. Solo tuvimos tres días para prepararnos, hay muchos lesionados, pero eso no es excusa“.

Una de las grandes leyendas del baloncesto turco, Ibrahim Kutluay —jugador de Efes Pilsen a finales de los años noventa y padre de Omer Kutluay, una de las promesas de la cantera del Real Madrid—, ha señalado que el club atraviesa una situación atípica. Sobre Kokoskov, Kutluay comenta: “Sus cambios, los cinco que mantiene en pista y las rotaciones me parecen muy extrañas, pero confío en que pueda mejorar”.