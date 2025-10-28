La Euroliga, en la presente temporada, está dejando numerosas sorpresas. Desde el dominio del ‘rookie’ Hapoel Tel Aviv, al excelente nivel de Zalgiris, pasando por el renacimiento de Estrella Roja vivido tras la llegada de Sasa Obradovic. En este convulso contexto, Xavi Pascual permanece fuera de los banquillos.

Xavi Pascual habla sobre lo sucedido con Estrella Roja

El conjunto serbio no arrancó como se esperaba. El vestuario de Estrella Roja no es sencillo de llevar, jugadores díscolos, piezas que tienden a la anarquía en el juego o perfiles difíciles de encajar en un entramado colectivo componen el roster. Esta circunstancia le costó el cargo a Ioannis Sfairopoulos. En su lugar llegó un Sasa Obradovic que ya rinde en Euroliga, pero Xavi Pascual estuvo en las quinielas.

La llegada de Xavi Pascual a Estrella Roja estuvo en el candelero. Hace tiempo que el técnico catalán no dirige un combinado Euroliga y esa parecía su oportunidad. Si bien, por perfil, no encajaba del todo con la plantilla, muchos lo veían como una opción viable. En este sentido, el ex del Barça Basket ha desmentido la existencia de una oferta. El afamado entrenador habló para TV Arena Sport y afirmó: “Para ser sincero, por desgracia, hasta ahora nunca he recibido una oferta concreta de Serbia“.

El futuro Euroliga del ex del Barça Basket

Por el momento, la rumorología marca más la actualidad sobre Xavi Pascual que la concreción en su llegada a banquillos Euroliga. Barça Basket, Real Madrid, Estrella Roja han sido algunos de los presuntos implicados. Sin embargo, en la propia entrevista, el técnico catalán parece desvelar que las ofertas más interesantes vinieron cuando aún militaba en Zenit: “Durante los años que estuve en el Zenit, recibí muchas ofertas (…) algunas de la Euroliga, buenas tanto económica como deportivamente“.

ESTO ES UN AUTÉNTICO LUJO 🏀😍



Xavi Pascual, explicando el baloncesto de @unicajacb y @FCBbasket en DAZN 🔝



Disfruta de la Liga Endesa por solo 9,99€ al mes contratando el Plan Baloncesto 🤩#LigaEndesaxDAZN 🏀



🔗 https://t.co/aJKuyNdKcJ pic.twitter.com/cShoQPEFsr — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2025

No obstante, según apuntó Xavi Pascual, no era el momento de aceptar esas ofertas: “Las rechacé, porque pensaba que si tenía un contrato, quería cumplirlo, porque respeto al club que me contrata“. En este sentido, parece que la situación del actual comentarista de la Liga Endesa parece plácida, pero, tal y como está de agitado el avispero de la Euroliga, nadie puede descartar un movimiento próximamente.