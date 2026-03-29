El Real Madrid sufrió más de lo esperado ante el Bàsquet Girona, logrando un ajustado triunfo por 95-93 en Fontajau. A pesar de dominar gran parte del encuentro, los blancos tuvieron que resistir la presión local y varios arreones del rival para asegurar la victoria, mostrando la profundidad y resistencia de su plantilla en los momentos decisivos. Tavares, que volvió a tener un papel clave para el triunfo, supera un récord en el club madridista y tiene otra meta entre ceja y ceja.

Tavares se marca un objetivo en el Real Madrid

Tras la sufrida victoria del Real Madrid en Fontajau, Edy Tavares celebra un nuevo hito con la camiseta madridista, alcanzando los 601 tapones en ACB y uniéndose a Fernando Romay como los únicos jugadores del club en llegar a la cifra de 600. En el partido ante el Bàsquet Girona, el pívot caboverdiano sumó 2 tapones, además de 6 puntos y 6 rebotes.

Tras este logro, el siguiente objetivo de Tavares es superar el récord histórico de la ACB de Fran Vázquez, que se sitúa en 738 tapones. Sumando los 122 bloqueos que acumuló durante su etapa en el Gran Canaria a los 601 del Real Madrid, al pívot caboverdiano le faltan solo 16 tapones para convertirse en el líder absoluto de la ACB.

Tavares: un soldado en el Real Madrid y con otro récord al alcance

Scariolo está copiando la fórmula que dio tanto éxito a entrenadores como Pablo Laso o Chus Mateo, y Edy Tavares forma parte del núcleo duro que el técnico italiano ha seleccionado como sus “soldados” en el Real Madrid, junto a jugadores clave como Llull y Campazzo, y talentos como Deck, Abalde, Hezonja y Garuba. Este grupo combina experiencia y liderazgo dentro de la pista, aportando continuidad a un equipo que ha vivido una profunda renovación en los últimos años.

Con 668 partidos disputados con la camiseta blanca, Tavares se acerca al récord de Carroll en encuentros de jugadores extranjeros, mostrando su importancia como referente dentro del vestuario. Su presencia refuerza la columna vertebral que Scariolo ha formado para pelear por todos los títulos en este tramo final de la temporada.

Números de Tavares en el Real Madrid en ACB