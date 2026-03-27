El Bàsquet Girona se prepara para un duelo histórico ante el Real Madrid, llevando al límite su estilo para intentar doblegar al líder de la competición. Con un modelo muy concreto de Moncho Fernández, el equipo se ha convertido en un rival imprevisible y competitivo en la ACB, capaz de soñar con victorias destacadas en Fontajau.

Un estilo definido del Bàsquet Girona en ACB

El estilo de Moncho Fernández en el Bàsquet Girona se define por energía, valentía y ritmo vertiginoso: transiciones rápidas, un alto volumen de triples y presión constante que sitúan al equipo como el cuarto de la ACB en intentos desde la línea de tres. Este enfoque exige esfuerzo físico, concentración y cohesión, elementos que podrían ser decisivos para lograr un triunfo histórico este fin de semana frente al Real Madrid.

Gracias a este modelo, el Girona se ha convertido en un equipo imprevisible y competitivo, capaz de remontar desventajas de dos dígitos contra gigantes como el Barça Basket. Moncho apuesta por un baloncesto atrevido, coherente con la identidad del club, que permite soñar con los playoffs por el título. A falta de once jornadas para el final de la fase regular, el Bàsquet Girona ocupa la décima posición con un balance de 11 victorias y 12 derrotas.

Bàsquet Girona busca un triunfo histórico ante el Real Madrid

El Bàsquet Girona afronta un partido que podría marcar un hito en su historia: vencer al Real Madrid en Fontajau, algo que no ocurre desde hace casi 20 años. La última derrota de los blancos en Girona fue el 23 de diciembre de 2006, con un 91-88 del Akasvayu dirigido por Svetislav Pesic. Desde entonces, todos los enfrentamientos se han saldado con derrota local, aunque algunos han sido muy ajustados, como el 88-94 de 2022 o el 71-79 de la temporada pasada.

El escenario actual invita al optimismo, ya que el Girona ha mostrado solidez en Fontajau, con un balance de 7-5 como local, y ha logrado victorias destacadas esta temporada ante el Barça Basket. Superar al Real Madrid, líder de la ACB con solo dos derrotas, no solo supondría un triunfo histórico, sino también un impulso de confianza de cara a la recta final de la liga.

La asistencia apunta a récord en Fontajau

El partido contra el Real Madrid podría marcar un récord de asistencia en Fontajau. Con apenas 300 entradas disponibles a pocos días del encuentro, se espera superar los 5.478 espectadores que acudieron al duelo contra Hiopos Lleida, acercándose al aforo máximo del pabellón, que alcanza los 5.600 gracias a las gradas móviles.