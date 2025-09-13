El Barça Basket ha cambiado algunas de las piezas importantes del equipo y a tierras catalanas han llegado jugadores como Tornike Shengelia, Will Clyburn, Myles Cale o Miles Norris. La longevidad de algunos de los recién llegados o la falta de experiencia Euroliga han levantado muchas suspicacias en la afición blaugrana, pero parecen comenzar a disiparse.

Primero convenció Toko Shengelia, pero parece que no es el único gran fichaje del Barça Basket

La edad de Tornike Shengelia fue motivo de debate dentro de los aficionados del Barça Basket. El Eurobasket realizado por el georgiano, midiéndose a los mejores del mundo, parece haber disipado cualquier duda del nivel actual del de Tiflis. No menos criticado fue el otro recién llegado de Virtus, Will Clyburn. El americano acalló las críticas y no solo con sus números.

Will Clyburn fue uno de los jugadores más destacados el partido entre el Barça Basket y el Bàsquet Girona. El ex de Virtus fue el mejor valorado junto a Parra, con 22 de valoración. Además, siendo el segundo máximo anotador del duelo. Más allá de lo que dicen las cifras, se empieza a vislumbrar el rol del nuevo integrante blaugrana y los planes de Peñarroya con él son ciertamente sorprendentes.

¿Qué tiene preparado Peñarroya para Will Clyburn?

Muchos ya se preguntaban qué rol desempeñaría Will Clyburn en el Barça Basket. El alero siempre fue un jugador de perímetro, con buena mano y capaz de ser vertical en 1×1. Sin embargo, los años han pasado por él y actualmente no tiene la explosividad de antaño. Eso sí, ha desarrollado muchas capacidades que buena falta le hacían al equipo de Joan Peñarroya. Uno de los fichajes estrella del verano ha demostrado ser una navaja multiusos.

Muchos ya vislumbraban la utilidad del nuevo jugador del Barça Basket como tirador en lado débil, pero es mucho más. Will Clyburn también ocupó, por momentos, la posición de ‘falso 4‘, pero con fines lejanos a los de un ala-pívot. Los culés usaron al americano para actuar de base cuando se emparejaba con un 4. Al ex de Virtus se le vio subiendo el balón y recibiendo numerosos pick and roll. Su experiencia parece haberle transformado en un jugador con amplia capacidad de lectura en estas situaciones. Por si fuera poco, en caso de acabar emparejado con un pequeño, también puede jugar situaciones de ‘interior’ al uso.