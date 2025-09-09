Joan Peñarroya, entrenador del FC Barcelona, ha expresado públicamente su necesidad de contar con una versión más destacada de Willy Hernangómez, especialmente tras una temporada marcada por altibajos y tensiones. El pívot madrileño, el mejor remunerado de la plantilla con un salario de 4,5 millones de euros brutos por temporada, no ha logrado consolidarse como pieza clave en el esquema del técnico catalán.

Lo que no termina de encajar en el rendimiento del interior

La temporada pasada Willy Hernangómez no logró cumplir con las expectativas depositadas en él. Su rendimiento en defensa fue señalado como una de las principales preocupaciones. Peñarroya, conocido por su exigencia defensiva, mostró su frustración en varias ocasiones, igualando en la rotación los minutos de Fall con los del pívot español. Además, en varios partidos, tras un error defensivo de Willy, el entrenador catalán dejó en el banquillo largos periodos de tiempo a su jugador franquicia, mostrando su descontento.

🗣 @willyhg94: "Soy un afortunado por jugar al deporte que amo" pic.twitter.com/QM27kuZZgv — Barça Basket (@FCBbasket) October 12, 2023

Esta situación se suma a un historial de conflictos con entrenadores anteriores. Con Roger Grimau, el pívot madrileño también tuvo desacuerdos, incluyendo un incidente en el que se enfrentó verbalmente al técnico. Estas actitudes han generado dudas sobre su adaptación al sistema del Barça, así como su compromiso y sus capacidades defensivas para rendir en un equipo que quiere ser candidato a todo.

La clave para el renacimiento de un jugador muy dominante

A pesar de las críticas, Willy Hernangómez ha mostrado disposición para mejorar. En una entrevista reciente reconoció que debe trabajar en su defensa, especialmente en situaciones de “pick and roll”, y destacó la importancia de la defensa colectiva en el baloncesto moderno. Además, mencionó que ha estado trabajando en su velocidad y en mejorar sus tapones, aspectos que considera fundamentales para su evolución como jugador.

Para recuperar su lugar en el equipo y volver a poner al Barça como candidato a todo, Willy deberá demostrar una mayor intensidad defensiva y adaptarse al estilo de juego propuesto por Peñarroya. A su alrededor y muy a pesar de anunciar su marcha, el equipo catalán ha renovado también a Fall. El paso del mercado veraniego ha llevado a la dirección deportiva a repescarlo, tras no encontrar alternativas. Esto ha sembrado dudas entre una afición muy descontenta con el rendimiento de su pareja de interiores del año pasado.

¿Una última oportunidad de redimirse y demostrar su verdadero potencial?

Willy Hernangómez llega a esta temporada con la necesidad de resurgir tras un periodo complicado. Su rendimiento en la selección española durante el EuroBasket estuvo por debajo de lo esperado. Tras caer en fase de grupos por primera vez en la historia de la selección española, fue uno de los jugadores más señalado. Los malos años en el Barça Basket, lejos de cumplir con los objetivos individuales y colectivos, han dejado una sensación de deuda pendiente tanto con el club como con la afición.

Ahora enfrenta un escenario en el que cada partido se convierte en una oportunidad para demostrar su verdadero nivel. Esta temporada se perfila como el momento ideal para que Willy recupere la confianza de Peñarroya, sus compañeros y la afición, reivindicando su talento y mostrando que todavía puede ser una pieza decisiva en el Barça.