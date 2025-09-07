El Eurobasket 2025 está dejando grandes sorpresas y partidos vibrantes, con selecciones favoritas sufriendo más de lo esperado e incluso siendo eliminadas por rivales de menor entidad. El torneo, que va por la ronda de octavos de final, sigue su curso con equipos favoritos derrotados como España, Francia o Serbia. Uno de los fichajes del Barça Basket ha dado uno de los campanazos del campeonato con su país.

Georgia se carga a Francia en el Eurobasket con Shengelia de referente

Georgia ha firmado una victoria histórica al eliminar a Francia (70-80) en los octavos de final del Eurobasket 2025. Con un Tornike Shengelia imparable y un Kamar Baldwin decisivo, el conjunto dirigido por Aleksandar Dzikic controló el partido con mucho acierto desde la línea exterior para sellar su pase a los cuartos, donde se enfrentará a la sorprendente Finlandia, que eliminó a Serbia.

El triunfo supone un hito para el baloncesto georgiano, que se clasifica por primera vez entre los ocho mejores de Europa, mientras que Francia sufre una eliminación inesperada y dolorosa. El combinado galo, llamado a luchar por las medallas, no encontró soluciones ni en defensa ni en ataque, firmando un desacierto notable desde el triple y quedándose fuera a las primeras de cambio.

Shengelia se posiciona como líder absoluto de Georgia

Tras un inicio de Eurobasket dubitativo por problemas de salud, el nuevo fichaje del Barça Basket ha liderado a Georgia en la victoria contra Francia, aportando un total de 24 puntos y 8 rebotes. El partido estuvo parejo durante todo momento, pero los triples de Shengelia y el acierto desde la línea de tiro libre de Kamar Baldwin, sellaron el triunfo para los georgianos.

Shengelia habló en rueda de prensa después del choque y destacó la unidad del equipo como clave del triunfo, agradeciendo a sus compañeros por el esfuerzo y elogiando a su seleccionador Aleksandar Dzikic: “Nunca le ha faltado reconocimiento. La gente adecuada lo sabe, sinceramente… Se lo merece. Nunca le ha faltado reconocimiento ante los ojos de quienes saben de baloncesto”.

El próximo reto de Shengelia en el Eurobasket 2025

Los cuartos de final del Eurobasket 2025 presentan enfrentamientos muy igualados antes de las semifinales: el 9 de septiembre se jugarán Turquía contra Polonia y Alemania frente a Eslovenia de Doncic; mientras que el 10 de septiembre se medirán Lituania contra el ganador del partido entre Grecia e Israel y Finlandia se enfrentará a Georgia.