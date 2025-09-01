Tornike Shengelia ha sido uno de los jugadores Euroliga que ha vivido un verano movido y ha cambiado de aires, pasando de la Virtus Bolonia al Barça Basket. Tras anunciar su llegada al conjunto azulgrana, el interior georgiano se enfocó en el Eurobasket 2025 con su país, donde es uno de los grandes referentes y uno de los líderes de la plantilla. Sin embargo, un problema de salud le ha privado de estar al 100% en las últimas semanas y en el club catalán están atentos a su situación.

Los problemas de Tornike Shengelia antes de disputar el Eurobasket 2025 con Georgia

Tornike Shengelia encaró el inicio del Eurobasket 2025 rodeado de incertidumbre tras los problemas cardíacos que lo apartaron de la preparación con Georgia. El ala-pívot del Barça Basket se sometió a revisiones médicas en Barcelona después de detectarle una arritmia, lo que obligó a frenar su actividad durante varias semanas.

Aunque los resultados fueron favorables y a los días recibió el visto bueno para reincorporarse a la selección, este problema de salud es algo que tiene en alerta a los servicios médicos del Barça Basket y que siguen de cerca su evolución en el Eurobasket. De momento, Shengelia no ha tenido la participación esperada en los tres primeros encuentros de fase de grupos, donde Georgia ganó a España y perdió ante Italia y Grecia.

Tornike Shengelia y su participación contra Grecia en el Eurobasket. ¡Alerta en Barça Basket!

La situación física de Tornike Shengelia volvió a generar dudas tras la derrota de Georgia ante Grecia en Limassol este pasado domingo. El capitán apenas estuvo en pista 3:53 minutos, muy lejos de los más de 20 que disputó en los dos partidos anteriores, lo que encendió las alarmas sobre su estado de salud. A sus 33 años, el nuevo ala-pívot del Barça Basket sigue arrastrando una arritmia que condiciona su participación en este EuroBasket.

El seleccionador Aleksandar Dzikic justificó en rueda de prensa la decisión de limitar a Shengelia y reservar también a Goga Bitadze. “Tenía dos opciones: exigir el 100% esta noche o pensar en los dos últimos partidos. Elegí lo segundo”. Eso sí, cuando se le preguntó por la condición médica del jugador azulgrana, el técnico prefirió guardar silencio y sembró las sospechas: “Con el debido respeto, me niego a responder a esa pregunta. No daré más información”.

Calendario de Tornike Shengelia en el Eurobasket 2025

Los servicios médicos del Barça Basket seguirán al tanto de la participación de su nuevo fichaje en el Eurobasket 2025. Este es el calendario próximo de partidos para el interior georgiano: