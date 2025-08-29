La selección española de baloncesto debutó con derrota en el Eurobasket 2025, el último torneo que disputará Sergio Scariolo como seleccionador antes de su etapa como entrenador del Real Madrid. Los del italiano no pudieron vencer a Georgia y sucumbieron 83-69 en el primer partido del grupo C, en el que también están Grecia, Italia, Bosnia y Herzegovina y Chipre.

La intrahistoria de Toko Shengelia: de no jugar por una arritmia a ser clave ante España

La selección de Georgia afrontaba un importante contratiempo justo antes de su debut ante España en el Eurobasket 2025. Su estrella, Toko Shengelia, tuvo que viajar de urgencia a Barcelona para someterse a unas pruebas al detectarle una arritmia cardíaca que ponía en peligro su participación.

El que es uno de los flamantes fichajes del Barça Basket para la temporada 25-26, se recuperó a tiempo para salir a la cancha y ser fundamental en la victoria de los suyos con una actuación de 13 puntos en 20 minutos que contrarrestó los 12 de Aldama o los 13 de Juancho Hernangómez.

Sin embargo, según reveló el entrenador de la selección de Georgia, Aleksandar Džikić en la rueda de prensa posterior, esto no estaba previsto: “No, no, no. No voy a mencionar nombres; dos de mis chicos tenían la obligación de mantenerlo en el banquillo porque así es él. Ahora me odiará, pero mi trabajo es no permitírselo”.

La estrella de Georgia ante España: “Es un asesino a sangre fría”

La actuación de Toko Shengelia como líder y capitán de la selección de Georgia no pasó desapercibida, con sus compañeros alabando su papel como es el caso de Sandro Mamukelashvili, quien fue el máximo anotador con 19 puntos:

📊 19 PTS 7 REB 6 AST



🇬🇪 @Mamukelashvili5 did it all in Georgia's big win against Spain in #EuroBasket opener! pic.twitter.com/XvapCZfYNn — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

“Es un asesino a sangre fría, así que es un líder increíble”, comentó un Mamukelashvili que también jugó lesionado, siendo una inspiración el propio fichaje del Barça Basket para un combinado nacional que abriga esperanza de clasificarse para la siguiente fase.

“Al igual que él, venir a Chipre, vernos, ya nos dio mucha energía. Entra, juega de la forma correcta, lee las jugadas correctamente; es generoso. Así que su decisión de jugar significó mucho para nosotros, y sabíamos que con él íbamos a ser mucho más fuertes”, añadía Mamukelashvili, quien fue la gran estrella del Georgia vs España del Eurobasket 2025.