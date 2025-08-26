Todo está listo en las cuatro sedes del EuroBasket 2025, con las 24 selecciones preparadas para su debut y con la mira puesta en la gran final de Riga, programada para el 14 de septiembre. España ya conoce su calendario: comenzará su participación el 28 de agosto en Limassol frente a una Georgia experimentada, cuyo mayor peligro inicial será un jugador del Barça Basket, aunque su rendimiento podría verse condicionado por los recientes problemas de salud que ha enfrentado.

Tornike Shengelia no ha entrenado con Georgia

Toko Shengelia, principal fichaje del verano para el Barça Basket, se retiró de la concentración de Georgia tras el partido ante Estonia del pasado 8 de agosto para regresar a Barcelona y someterse a diversas pruebas médicas debido a una arritmia cardíaca. Su presencia en el EuroBasket sigue siendo incierta; sin embargo, el capitán del combinado georgiano ya se encuentra en Limassol y seguirá un plan especial mientras se decide si podrá participar en los encuentros que se disputen en el Spyros Kyprianou de la ciudad chipriota.

“El resultado de las pruebas fue satisfactorio y el jugador regresó a los entrenamientos con Georgia, siguiendo el protocolo médico y un plan de trabajo que le permitiera regresar a la competición internacional de forma progresiva”, informó en un comunicado el Barça Basket. Se espera que sea finalmente de la partida en una selección, Georgia, que forma parte del grupo C junto a España, Bosnia-Herzegovina, Grecia, Italia y Chipre.

El nuevo jugador del Barça Basket es el jugador a seguir

Georgia ocupa actualmente el puesto 24 en el ranking mundial FIBA y luchará por asegurarse un billete para la fase final, que se disputará en Riga del 6 al 14 de septiembre. Toko Shengelia, gran estrella del combinado georgiano, espera poder participar en la 42.ª edición del torneo europeo de selecciones, tras haber confirmado recientemente su fichaje por tres temporadas con el Barça Basket.

En el pasado Mundial disputado en Asia, Shengelia promedió 15,5 puntos y cuatro rebotes, mientras que su última participación en un EuroBasket se remonta a 2017, cuando Georgia finalizó con un balance de dos victorias y tres derrotas, sin alcanzar los octavos de final. En aquel torneo, el ala-pívot registró 18,8 puntos y 7,6 rebotes por partido. Ahora, busca liderar nuevamente a su selección, apoyado por los NBA Goga Bitadze y Sandro Mamukelashvili, así como por jugadores veteranos como Shermadini, Kamar Baldwin y Burjanadze.

Pese a la incertidumbre de su participación derivada de la arritmia, donde irá entrando en juego de forma progresiva, Shengelia aporta experiencia, anotación y liderazgo, sabiendo que es figura capital del engranaje del combinado nacional que dirige Aleksandar Dzikic. Llega después de crear una notable temporada en Virtus Bolonia. En su día explicó lo que significa enfundarse la camiseta de Georgia: “Mi primer sueño, antes de ir a la NBA, era jugar para la selección. La motivación sigue al 100% y no va a cambiar hasta el día que no pueda jugar”.