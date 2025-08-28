Todo está listo en Limassol y Katowice para el arranque de los primeros encuentros oficiales de los grupos C y D del Eurobasket 2025. La segunda jornada se abrirá con un atractivo duelo entre Georgia y España, con la selección dirigida por Sergio Scariolo presentándose como vigente campeona de Europa. El combinado georgiano llega con la incógnita de si podrá contar con la reciente incorporación al Barça Basket, una pieza clave que podría marcar diferencias en el debut.

Es una incógnita la participación de Shengelia ante España en el Eurobasket

Tornike Shengelia se ha reincorporado a la concentración de Georgia en Limassol, tras someterse en Barcelona a diversas pruebas médicas bajo la supervisión del Barça Basket, después de la arritmia cardíaca sufrida en el amistoso del pasado 8 de agosto. El capitán georgiano compareció ante los medios, pero no despejó la incógnita sobre su presencia en el debut de su selección en el Eurobasket frente a España.

“Gracias por preocuparos por mí, pero tranquilos, estoy bien, gracias a Dios, todo va bien. La situación no es ideal, pero, repito, casi nunca lo es. Ya he pasado por esto antes y tuve que encontrar la manera de alcanzar la mejor forma posible para ayudar a mi equipo a lograr nuestro objetivo”, comentó Toko Shengelia en lo que será su cuarto EuroBasket.

“Ahora estoy bien de salud, estable; es solo cuestión de tiempo; haremos todo lo posible para estar listos lo antes posible. Al final sabremos cuál es la respuesta a esta pregunta. Hasta ahora, todo ha ido bien en los entrenamientos. Estoy haciendo todo lo que puedo y si por mi fuera, jugaría 25 minutos. Lo importante es que no tengo que pensar en cosas de mi corazón. Mañana (hoy 28 de agosto) sabremos si juego o no contra España, pero todo va bien”, explicó el nuevo jugador del Barça Basket.

Tornike Shengelia in a 🇬🇪 uniform is always a sight to behold.#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/pZ0mIpRFkj — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 23, 2024

El veterano jugador de Tiflis, incorporado por el Barça el pasado 21 de julio con un contrato de tres temporadas, no ha confirmado todavía su ausencia en el choque inaugural frente a España, que marcará la sexta participación consecutiva de Georgia en un Eurobasket. Tanto los médicos del FC Barcelona como los de la federación georgiana recomiendan que no participe en el debut y centre sus esfuerzos en los siguientes compromisos ante Italia o Grecia. El gran objetivo del conjunto que dirige Aleksandar Dzikic es alcanzar los octavos de final, para lo cual resultan decisivos los enfrentamientos frente a Bosnia y Chipre.